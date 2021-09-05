Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında alınan tedbirler çerçevesinde yarın yeni bir dönem başlıyor. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine PCR testi genelgesi gönderdi. Buna göre yarından itibaren aşısı tamamlanmamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerden 48 saat içinde sonuçlanmış negatif PCR testi istenecek. PCR testi düzenlemesi 18 yaş ve üstü vatandaşlar için geçerli olacak.

∂ Aşı olmayan ya da hastalığı geçirmemiş olanlardan, okul, sinema, tiyatroya girişlerde ya da şehirler arası toplu taşıma kullanırken negatif PCR test sonucu istenecek.

∂ 48 saat içinde yapılan negatif PCR testi olmayanlar etkinliklere katılamayacak.

∂ Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin yarından itibaren özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.

∂ Belgelerini ibraz edemeyenlerin seyahatlerine ise izin verilmeyecek.

∂ Seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden sorgulaması yapılacak.

OTOBÜSLER DENETLENECEK

∂ Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine izin verilmeyecek.

∂ Yolcu taşıyan otobüsleri sıkı bir şekilde denetlenecek.

∂ Tren yolculuklarında 2 yaş altı bebek yolcular için ise HES kodu aranmayacak.

∂ 18 yaş altı yolcular HES kodu ile biletlerini alabilecek ve trenlerde HES kodu ile seyahat edebilecek.

∂ 18 yaş üzeri yolcular ise biletlerini HES koduyla satın alacak ve trene binerken; aşılı olanlar ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan yolcular, durumlarını HES uygulamasından belgeleyecek.

∂ Aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcular ise azami 48 saat öncesinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmek suretiyle seyahat edecek.

∂ Gar ve istasyon girişlerinde HES Kodu kontrolü devam edecek. YHT kontrol noktaları ile trenlerde yapılacak kontrol esnasında gerekli belgeleri ibraz edemeyen yolcuların seyahatine izin verilmeyecek.

∂ Trende tespiti hâlinde trenin durduğu ilk istasyonda trenden indirilecek ve bilet ücreti iade edilmeyecek.

∂ Havalimanlarında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan PCR testi uygulaması da devam edecek.

∂ İsteyen yolcular burada PCR testi yaptırabilecek.

∂ Türk Hava Yolları da (THY) yarından itibaren, iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi zorunluluğu olduğunu hatırlattı.