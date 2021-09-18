Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te terör örgütü PKK tarafından düzenlenmek istenen bombalı eylem saldırısının, polislerin dikkati sayesinde önlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Valilik binası arkasında bulunan parkta el yapımı patlayıcı düzeneğinin bulunuduğu kaydedilirken, polislerin kontrollü bir biçimde söz konusu patlayıcıyı imha ettikleri ifade edildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün kentte güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik eylem arayışı içerisine olduğuna dair bilgiler edindiği belirtildi.

Bunun üzerine il genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi, Valilik binası arkasında bulunan 100. Yıl Parkı içerisinde şüpheli paket görülmesi üzerine, bölgede gerekli tedbirler alındı. Bomba İmha ekiplerince şüpheli paket, jammer (sinyal bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı. İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi."