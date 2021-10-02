Türkiye Gazetesi

İTO tarafından piyasalarının şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerin fiyat ve değişim oranlarıyla açıkladı. İTO’nun açıkladığı verilere göre İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 127’sinin perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 86 ürünün fiyatı ise değişmedi. Eylül ayında yüzde 49,68 ile fiyatı en fazla artış gösteren kıvırcık salata oldu.

FİYAT ARTIŞINDA KIVIRCIK SALATAYI GAZETE TAKİP ETTİ

Gıda ürünlerinin yanı sıra fiyatında artış yaşanan diğer ürünler kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 47,06 ile gazete oldu. Çocuk giyim harcamaları alt grubunda ise grubunda yüzde 32,62 ile çocuk okul kıyafetleri yerini aldı. Kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 21,97 ile kurşun kalem, giyim harcamaları grubundan yüzde 21,03 ile çocuk süveter ve gıda harcamalarından yüzde 17,02 ile patlıcan olarak belirlendi. Geçen ay gıda harcamalarında fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 39,08 gerileyen erik oldu.

FİYATI EN FAZLA AZALAN ÜRÜN ERİK OLDU

Fiyatı azalan diğer ürünler ise yüzde 30,00 ile çarşaf, gıda harcamalarından yüzde 23,59 ile salatalık, yüzde 18,75 ile şeftali, yüzde 15,81 ile armut ve yüzde 14,39 ile yaş üzüm olarak kayıtlara geçti. Geçen ay fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (Yüzde)

Kıvırcık Salata 49,68

Patlıcan 17,02

Karpuz 7,86

Patates 7,50

Bamya 5,30

Salatalık -23,59

Şeftali -18,75

Armut -15,81

Yaş Üzüm -14,39

Limon -11,74

Kabak -8,24

Elma -6,19

Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (Yüzde)

Erik -39,08

İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler Aylık Yüzde Değişim (Yüzde)

Gazete 47,06

Okul Kıyafetleri 32,62

Okul Çantası 23,51

Kurşun Kalem 21,97

Süveter-Çocuk 21,03

Pantolon-Çocuk 16,93

Mercimek 16,80

Defter 15,89

Şehir Şebeke Suyu 15,63

Yumurta 15,41

Çarşaf -30,00

Alüminyum Mutfak Eşyası -13,36

Fahiş fiyata karşı erken uyarı sistemi Eylül sonunda hazır Bakan Pakdemirli, fahiş gıda fiyatlarına ilişkin Merkez Bankası ile koordineli olarak uygulamaya konulan erken uyarı sisteminin Eylül sonuna kadar bitirileceğini açıkladı.