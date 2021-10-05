Bensu Narlı cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı, katil zanlısına müebbet hapis verildi. Milas'a bağlı Aydınlıkevler Mahallesi, Tanyeri Sokak'ta oturan Bensu Narlı (23), 12 Mart akşamı arkadaşıyla evde otururken kapı çaldı. Bensu kapıyı açtı, içeri ayrıldığı sevgilisi Serhat Kantaş (25) daldı. Kantaş, bir bardak su istedi. Bensu mutfağa gidince kapının yan tarafına gizlediği av tüfeğini eline aldı. Bensu'yu geri döndüğünde göğsünden vurup kaçtı.
Fotoğraftaki Bensu Narlı
Genç kız hayatını kaybederken zanlı kısa süre sonra kendisine yardım ve yataklık eden Emircan D. ile birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen ikili tutuklandı. Olayın davası bugün Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, katil zanlısına 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Emircan D. ise 11 yıl hapis cezası aldı.
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Bensu Narlı'nın katil zanlısına müebbet
Muğla'da Bensu Narlı'yı av tüfeğiyle öldüren katil zanlısı ile kendisine yardım ve yataklık eden şahsın cezası belli oldu.
Bensu Narlı cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı, katil zanlısına müebbet hapis verildi. Milas'a bağlı Aydınlıkevler Mahallesi, Tanyeri Sokak'ta oturan Bensu Narlı (23), 12 Mart akşamı arkadaşıyla evde otururken kapı çaldı. Bensu kapıyı açtı, içeri ayrıldığı sevgilisi Serhat Kantaş (25) daldı. Kantaş, bir bardak su istedi. Bensu mutfağa gidince kapının yan tarafına gizlediği av tüfeğini eline aldı. Bensu'yu geri döndüğünde göğsünden vurup kaçtı.
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