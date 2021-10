Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Çukurova Üniversitesi Mithat Özhan Amfisi’nde düzenlenen ‘Çukurova Üniversitesi Hizmet Binaları, Camii ve Tesis Açılış Töreni’nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimle alakalı tartışmalara da son noktayı koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şartların sonuna kadar zorlanacağını ve her seviyede yüz yüze eğitim, öğretimi devam ettirme amacında olduklarını belirtti.



"HİÇBİR EĞİTİM YÜZ YÜZE EĞİTİMİN YERİNİ TUTMAZ"

Erdoğan, yaptığı konuşmada, Adana’da dolu dolu bir gün geçirdiğini belirterek, “Bugün Adana’da dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Bu kapsamda resmi açılışını yaptığımız 3 bin 320’si kız, 3 bin 326’sı erkek olmak üzere 6 bin 646 öğrenci kapasiteli yurtlarımız otel konforunda inşa edilmiştir. Tüm bu eserlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların inşasında katkısı olan kurumlarımızı, firmalarımızı tebrik ediyorum. Çukurova Üniversitesinin büyümesi ve gelişmesi için emek veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Son 1 aydır Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hiçbir okulda yüz yüze eğitimde sorun yaşanmadığını aktaran Erdoğan, “Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen korona virüs salgını sebebiyle son 1 buçuk yılda hayatımızın birçok alanda sıkıntılar yaşadık. Her alanda salgın gerçeğini dikkate alarak köklü değişikliklere gittik. Salgının en yoğun yaşandığı dönemde bizde uzaktan eğitim modeline geçtik. Bu süreçte hem lise, hem ortaokul, ilkokul hem de üniversite düzeyinde eğitimin kesintiye uğramaması için her türlü çabayı gösterdik. Uzaktan veya hibrit eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını biliyoruz. Bunun için aşılama da elde ettiğimiz mesafeyle bu sene yüz yüze eğitimi başlattık. Son 1 aydır Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda ciddi bir sıkıntı yaşamadan eğitim-öğretime faaliyetleri başarıyla sürüyor. İnşallah benzer bir başarıyı üniversitelerimizde de yaşayacağımızı biliyorum. Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitim, öğretimi devam ettirmektir” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KORONA SONRASI DÖNEMİ YÖNETECEK KAPASİTEYE SAHİPTİR"

Türkiye’nin korona virüs salgınından güçlenerek çıkacağına inandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Hayat normal ritmine döndükçe salgının kimi alanlarda da yol açtığı tahribata şahit oluyoruz. İngiltere’deki benzin istasyonları ve marketlerden yansımalar salgının yol açtığı kırılmanın örneklerinden biridir. Aynı durum Amerika’da, Fransa’da da geçerli. Aynı şekilde küresel ekonomide gıda ve emtia fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artımı da salgına bağlı ortaya çıkan sorunlardan bazılarıdır. Nasıl sel gider izi kalırsa salgının açtığı yaralarda zaman geçtikçe görülmeye başlanacaktır. Biz hazırlıklarımızı ve planlarımızı bu gerçeğe göre yapıyoruz. Türkiye, bu salgın döneminde olduğu gibi korona sonrası dönemi de altyapıya başarıyla yönetecek kapasiteye sahiptir. Ülkemiz inşallah bu süreçten güçlenerek çıkacaktır.”

YURT MESELESİ

Türkiye’nin öğrencilerine en çok yurt imkanı sağlayan ülke konumunda olduğundan da bahseden Erdoğan, “Bizim tek üzüntümüz hayatın doğal akışı içinde yaşanan hadiselerin abartılması, marjinal çevrelerce çarpılması, mecrasından çıkartılarak istismar aracı haline dönüştürülmesidir. Bu istismar siyasetini son günlerde yurt meselesinde gördük. Geçtiğimiz yılın ve bu yılın başvuruları sebebiyle oluşan geçici yoğunluk, kadrolu militanlar tarafından istismar edildi. Öğrencilikle ilişkisi olmayan kişiler, parklarda, sokaklarda poz vererek devletimizin bu alandaki yatırımlarını gölgelemeye çalıştı. Oysa Türkiye, yükseköğretim kapasitesinde dünyada öğrencilerine en çok barınma imkanı sağlayan ülkesidir. Türkiye’de 730 bin kamu 300 bin özel sektörüyle 1 milyonun üzerinde yurt kapasitesi varken İngiltere’de 550 bin, Fransa’da 365 bin, Almanya’da 290 bin, İspanya’da 91 bindir. Halen süren yatırımlarla birkaç yıl içinde 110 bin kapasite daha ekleyeceğiz” dedi.

"1 BUÇUK MİLYON ÖĞRENCİ KREDİ VE BURS ALIYOR"

Türkiye’nin artık 230 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını da belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önceden 30-40 kişilik koğuşlarda kalan öğrencilerimiz, bugün 3-4 kişilik otel standartında odalara kavuştu. Aldığımız tedbirler sayesinde pek çok şehrimizde neredeyse tamamının talebini karşıladık. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize aylık 570 lira da beslenme yardımı yapıyoruz. Yaklaşık 1 buçuk milyon öğrencimize kredi veya burs ödemesiyle destekliyoruz. Hiçbir evladımızın maddi imkansızlık sebebiyle eğitimden geri kalmasını engelliyoruz. Harçları da biz kaldırdık. Eğitim hayatları boyunca onları desteklemeye devam edeceğiz. Üniversite kapasitelerinde yaptığımız artıştır. 70 binden 180 binin üzerine öğrenci sayısını 1,6 milyondan 8,5 milyona yükselttik. Türkiye artık kendi öğrencileri yanında 230 bin uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapan bir konuma gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından dua okundu ve kurdele kesildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bakanlar, kent protokolü, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

