Türkiye Gazetesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Larnaka Büyük Camii'ne 2 Aralık akşamı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanma veya can kaybı olmadı. Rum polisi tarafından yürütülen soruşturma sonucunda yakalanan 1 kişinin tutuklandı.

"İSLAM KARŞITLIĞININ SON ÖRNEKLERİNDEN BİRİ"

Dışişleri Bakanlığı, buna ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada "İslam karşıtlığının son örneklerinden biri olan bu ve benzeri eylemler, sadece Müslümanları hedef almıyor. Aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini tehdit editoyr. Bazı çevrelerin barış içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Güney Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii’ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"RUM VANDALİZMİ"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise saldırıyı "Rum vandalizmi" şeklinde tanımladı. Tatar "Rum kesiminde Güney Kıbrıs'ta bulunan tarihi, dini ve kültürel varlıklarımıza yönelik saldırılar devam ediyor. Rum yönetimi ile liderliğine çağrım; bu tür ırkçı ve faşist saldırıları organize edip desteklememesi, dini ve kutsal yerlerimize saygı göstermesi, saldırıları engellemesi ve sorumluları bir an önce tutuklamasıdır. Temennimiz ve beklentimiz bu yöndedir" dedi. KKTC Dışişleri Bakanlığı da kundaklamanın üzüntü verici olduğunu kaydederek, ibadethanelere yapılan saldırılara karşı caydırıcı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.