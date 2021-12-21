Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde sahte içki tüketimine bağlı artan ölümlerin önlenmesine ilişkin piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

'Zehir' saçanlar deşifre oldu: Sahte içkiler iki şehirden yayılıyor Güvenlik güçleri “Zehir” operasyonunun ikincisini düzenledi. Ekipler, onlarca kişinin canına mal olan içkilerin nerede üretildiğini belirledi.

İstanbul Kartal'da sahte içki üretimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

SAHTE İÇKİ ÜRETİMİ YAPAN İMALATHANEYE BASKIN

Yaklaşan yılbaşı nedeniyle yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekipleri, Karlıktepe Mahallesi Patika Sokak'ta 5 katlı bir binanın giriş katında sahte içki üretimi yapan imalathane ve deposuna baskın düzenledi.

Sahte içkiden son 10 günde 30 ölüm Türkiye'nin her yerinde sahte içkiden ölüm vakaları artarken, yalnızca İstanbul'da son 10 günde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskında, 1008 şişe satışa hazır sahte içki, 1100 litre sıvı etil alkol, 3 adet dolum tankı, çok sayıda etiket ve şişe kapağı, 500 adet içki yapımında kullanılan kit ile 8 bin adet boş şişe ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.