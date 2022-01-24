KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli korona oldu. Bakan Pilli’nin boğaz ağrısı, öksürük ve baş ağrısı belirtileri göstermesinin ardından PCR testi yaptırdığı ve test sonucunda pozitif çıktığı açıklandı. Pilli’nin hafif Covid-19 belirtileri dışında genel sağlık durumunun iyi olduğu ve şu anda evinde kendini izole ettiği bildirildi.
Fatma Girik’in Kardeşi Günay Girik: Ablam hastanede korona oldu Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasının değerli isminin Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği açıklandı. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, usta oyuncunun hastanede koronavirüs kaptığını iddia etti.
Erol Bulut korona oldu Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut ve 2 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı.