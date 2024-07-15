85 milyon 15 Temmuz nöbetinde! Türkiye darbe girişiminin 8. yıl dönümünde tek yürek oldu

15 Temmuz Demokrasi Destanı'nın üzerinden 8 yıl geçti. Türk milletinin 21. asırdaki egemenlik mücadelesi olarak kayıtlara geçen 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü teröristlere karşı duran 85 milyon, darbe girişiminin yıl dönümünde bir kez daha nöbette. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlar meydanları doldurdu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da kalkışılan hain darbe girişiminin üstünden 8 yıl geçti. Hafızalarda tazeliğini koruyan o gece kazanılan zaferin sene-i devriyesi Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanıyor.

İstanbul başta olmak üzere 81 ilde gerçekleştirilen programlar ile 85 milyon 15 Temmuz için adeta yeniden nöbet tutmaya başladı. İşte Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerden anbean yaşananlar...

İSTANBUL

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıldönümünde İstanbul Fatih'te mehter takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

VAN

Van’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

TRABZON

Trabzon'da 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 15 Temmuz'da Türk milletinin vatanı için canını ortaya koyduğunu ve birlik içinde dimdik durduğunu belirtti.

AĞRI

Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yılı anma etkinlikleri kapsamında Sancak Koşusu düzenlendi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Adıyaman Valiliği önünden kortej yürüyüşüyle başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde devam etti. Kortej yürüyüşünde 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

AKSARAY

Aksaray’da 15 Temmuz ilk günkü birlik ve beraberlikle anıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde Aksaray’da çeşitli etkinlikler düzenlendi, ilk günkü gibi demokrasi nöbeti tutuldu.

BURSA

Bursa’da Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde şehitleri anma etkinlikleri gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, FETÖ'nün 40 yıllık planı ve gücünün milli irade karşısında bir gecede tarihin çöplüğüne gittiğini söyledi.

BARTIN

Bartın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve alanda görev alan 61 polis, göğüslerinde 15 Temmuz şehidi polislerin resimlerini taşıdı.