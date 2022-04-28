Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşına müdahil olanları nükleer silahla vurmakla tehdit etmişti. Putin, gerekmesi durumunda kimsenin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacağını söylemişti. Rus liderin bu sözlerine, Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden olan İngiltere'den cevap geldi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bu açıklamaların kendisini sarsmadığını belirtip "Çünkü güçlü bir Silahlı Kuvvetlerimiz ve nükleer caydırıcılığımız var. Askeri güç olarak ondan üstün, sayıca ondan fazla ve potansiyel olarak bütün imkanlara sahip 30 ulustan oluşan bir NATO ittifakının parçasıyız" dedi.

Bakan Wallace, Putin'in nükleer silah kullanacağını düşünmediğini belirterek "Nükleer caydırıcılığımız olduğu için çok minnettar olmalıyız. Bence bu, Putin'in hesaplamalarının gerçekten önemli bir parçasını oluşturuyor" diye konuştu.

Putin'in "büyük stratejik gaflar" yaptığını savunan Wallace "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sözde yıldırım işgalinin pek iyi gitmediğini" ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss’tan Rusya’yı kızdıracak hamle! ‘Putin'in savaş finansmanını kesiyoruz' İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rus işgaliyle karşı karşıya olan Ukrayna'nın egemenliğini savunması konusunda küresel birlik oluşturmanın önemini vurgulayarak, "Ukrayna'ya olan desteğimizi ikiye katlamalıyız" dedi.

Putin'den nükleer tehdit: Sizi sahip olmadığını silahlarla vururuz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yine Batı'yı tehdit etti. Putin "Ukrayna’daki savaşa dışardan müdahale gelirse sahip olmadığınız silahlarla yıldırım hızında misilleme yaparız" dedi.