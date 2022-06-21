Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-17 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı:"Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt-Pervari İlçesi Herekol Dağı kırsalında, 21 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât birliklerince başlatılan hava destekli EREN ABLUKA-17 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada, 2 BTÖ mensubu silah ve teçhizatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

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