Türkiye Gazetesi

Bir sivil toplum kuruluşu tarafından Alaçatı Mahallesi'nde inşa ettirilen hayvan barınağında kaynak makinesiyle çalışırken yangının çıkmasına neden oldukları öne sürülen 2 şüphelinin jandarmadaki işlemi tamamlandı. Şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK MAKİNESİNİN KIVILCIMINDAN ÇIKTIĞI BELİRTİLDİ

Alaçatı Mahallesi Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda 13 Temmuz'da yangın çıkmış, geniş bir alana yayılan yangın güçlükle kontrol altına alınmıştı.

İzmir Valiliği, yangının, bir sivil toplum kuruluşu için hayvan barınağı inşası sırasında kullanılan kaynak makinesinin kıvılcımlarından çıktığının tespit edildiğini bildirmişti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla burada çalışan 7 işçi, gözaltına alınmıştı. İşçilerden 5'i, jandarmadaki işlemin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, demir çelik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erdoğan'dan, Datça'daki yangına müdahale eden ekiplere teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan, Datça'daki orman yangınında görev alan ekiplerle Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci aracılığıyla telefonda görüştü, kendilerine teşekkür etti.

İstanbul Maltepe'de korkutan yangın! İstanbul Maltepe'de otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Datça yangınında ikinci gün! Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Datça yangının ikinci gününde canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Kirişçi, "Datça yangını ekiplerimizin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Son dakika: Bergama'da otluk alanda yangın! Çeşme yangınından sonra bir ilçe de daha yangın çıktı. İzmir'in Bergama ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyüdü. Alevler bölgedeki süt işletme tesisini sararken yangın nedeniyle İzmir-Çanakkale kara yolu trafiğe kapandı.

Datça'da orman yangını sürüyor: Çıkış nedeni belli oldu Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, Hayıtbükü koyundaki vatandaşlar tahliye edildi. Yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilk kez gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin devreye girdiğini bildirdi. Bakan Kirişci, "Şu anki tespitimiz yangının elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız" dedi.