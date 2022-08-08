Türkiye Gazetesi

Tartışma sebebiyle yayına ara verildi. Bu sırada Enginyurt’un koruması olduğu iddia edilen bir kişi Şimşek’i darp etti. O anlar kameralara yansırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada, önceki gün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi. Çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ile kanala gelen ve resmî bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek’i darbettiği olayla ilgili Şimşek’in şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığı, şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen ve Şimşek'i darp eden şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şimşek’in darbedilmesine tepki gösterdi. Çelik, “Bu asla kabul edilemez bir barbarlık. Maalesef bizim tarihimizde görülmüş en ağır, vahim, barbarca eylem ve saldırılardan bir tanesi” dedi.

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