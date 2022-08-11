Türkiye Gazetesi

KPSS sınavı iptal edildi ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili soruların basıldığı matbaada inceleme yapılırken soruşturmanın odağındaki yayınevi sayısı da giderek artıyor. KPSS soruşturması diğer eğitim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişliyor. Bu kapsamda yüzbinlerce soru mercek altında. Ayrıca soruşturma kapsamında soru havuzundaki sorularda silinecek.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) denetçileri soruların basıldığı matbaada da incelemelerde bulundu.

DİKKATLER 3 SORUYA ÇEVRİLDİ

DDK incelemesinde tüm dikkatler 3 soruya çevrildi. Yayınevinin Türkiye genelinde yaptığı deneme sınavında çıkan 3 soru KPSS de çıkan sorularla benzerlik taşıyor.

SORU HAVUZUNDAKİ SORULAR SİLİNECEK

Müfettişler tarafından incelenen soru havuzlarındaki soruların tamamının silineceği, soruları hazırlayan uzmanların yerine de yenilerinin görevlendirileceği belirtildi.

KPSS TAKVİMİ HAZIR

ÖSYM, soru sızdırıldığı iddiasıyla iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın yeni takvimini açıkladı. Maraton 18 Eylül'de yeniden başlayacak. Yeni takvime göre, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül'de yapılacak. Sınavı iptal edilen adaylardan ilave ücret talep edilmeyecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumunun tarihi ise 2 Ekim olarak belirlendi. Önlisans sınavı ise 9 Ekim'de yapılacak.

KPSS sınav merkezi tercihlerinin güncellenme tarihleri belli oldu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar, 11 ve 12 Ağustos'ta başvuru yapabilecek.

Son dakika: KPSS'de yeni tarih belli oldu Son dakika haberine göre; KPSS'de yeni takvim belli oldu. ÖSYM, ilk sınavın 18 Eylül'de yapılacağını açıkladı. İkinci oturumun ise 24-25 Eylül'de yapılmasına karar verildi.

Bakan Bozdağ'dan KPSS açıklaması: Hak ettiği ceza verilecek İptal edilen 2022 KPSS'ye ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü devam ederken Adalet Bakanı Bozdağ'dan sınava yönelik açıklama geldi. Bozdağ, açıklamada konunun tüm yönleri ile araştırıldığını vurgulayan bakan "Kusuru olan varsa hak ettiğinin verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

KPSS soruşturmasında ön rapor: 3 soru birerbir aynı, 10 soru benzer KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan çifte soruşturmada, uzmanlarca hazırlanan ön rapora göre, 3 sorunun birebir aynı, 10 sorunun benzer olduğu belirlendi.

ÖSYM duyurdu: Yeni KPSS takvimi 17 Eylül’de başlayacak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların, sınav merkezi değişikliği taleplerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebileceği açıklandı.