Boğazı kesilerek öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a son veda! Gözyaşları sel oldu

Ömerli Mahallesi'nde önceki şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

DÜN AKŞAM TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül'ün yaklaşık 2 yıl önce garson olarak çalıştığı dönemde işletmeye sürekli müşteri olarak giden Kayhan ile bilinmeyen nedenle tartıştıkları, aralarında bu nedenle husumet başladığı iddia edilmişti. Suç aletiyle yakalanan 19 yaşındaki zanlı dün akşam tutuklandı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Türkiye bu kan donduran cinayeti konuşurken Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın cenazesi, dün akşam yakınları tarafından teslim alındı. Kayhan, bugün Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınan namazla son yolculuğuna uğurlandı. Kalabalığın dikkat çektiği camide gözyaşları sel oldu.

Savcının cenazesi Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.