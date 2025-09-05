Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Boğazı kesilerek öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a son veda! Gözyaşları sel oldu

Boğazı kesilerek öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a son veda! Gözyaşları sel oldu

- Güncelleme:
Boğazı kesilerek öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan&#039;a son veda! Gözyaşları sel oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da yemek yediği restoranda boğazı kesilerek öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kayhan'ın sevenleri ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Ömerli Mahallesi'nde önceki şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Boğazı kesilerek öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a son veda! Gözyaşları sel oldu - 1. Resim

DÜN AKŞAM TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül'ün yaklaşık 2 yıl önce garson olarak çalıştığı dönemde işletmeye sürekli müşteri olarak giden Kayhan ile bilinmeyen nedenle tartıştıkları, aralarında bu nedenle husumet başladığı iddia edilmişti. Suç aletiyle yakalanan 19 yaşındaki zanlı dün akşam tutuklandı.

Boğazı kesilerek öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a son veda! Gözyaşları sel oldu - 2. Resim

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Türkiye bu kan donduran cinayeti konuşurken Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın cenazesi, dün akşam yakınları tarafından teslim alındı. Kayhan, bugün Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınan namazla son yolculuğuna uğurlandı. Kalabalığın dikkat çektiği camide gözyaşları sel oldu.

Boğazı kesilerek öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a son veda! Gözyaşları sel oldu - 3. Resim

Savcının cenazesi Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

