Savcı cinayetinde yeni ifade ortaya çıktı! "Beni de öldürmeye teşebbüs etti"

İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bir restoranda boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Kayhan'ı öldüren kişinin 19 yaşındaki Mustafa Can Gül olduğu tespit edildi ve zanlı gözaltına alındı.

3 AYRI SUÇ KAYDI BULUNDU

Katil Mustafa Can Gül'ün, geçmişte "Kadına Karşı Şiddet, Israrlı Takip ve Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından 3 ayrı kaydının bulunduğu, ayrıca 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlendi.

Husumetli olduğu Savcı Ercan Kayhan'ı gören ve öldüren şüphelinin jandarmada verdiği ifade ortaya çıktı.

"BANA SİLAH ÇEKMİŞLİĞİ DE VARDIR"

"Şu anda herhangi bir işte çalışmamaktayım. Geçimimi annem ve babam sağlamaktadır" diyen Mustafa Can Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşil Oba Et Mangal isimli iş yerinde önceki dönemlerde zaman zaman komi olarak çalışıyordum. Ercan Kayhan ve Bilal Bilgin birlikte ortak olarak burayı işletmektedirler. Kayhan yanında çalıştığım dönemlerde beni defalarca kez dövmüştü. Sevgilisi yanındayken bana silah çekmişliği de vardır. Bundan yaklaşık 2 sene önce bana acil para lazım olduğu bir gün Kayhan'dan içeride biriken paramın tamamını istemiştim. Kayhan, paramın tamamını ödemeyince aramızda tartışma çıkmıştı. Bunun sonucunda beni işten kovmuştu. Ben de zaman zaman yanına gidip kalan paramı istediğimde beni yanından kovuyordu.

"KALAN PARAMI İSTEMEYE GİTTİM"

Kalan paramı yaklaşık 150 bin lira olarak biliyorum. Olay akşamı 21.00 gibi işletmeye kalan paramı almak için gittim. İlk olarak büfedeki Bilal Bilgin'in yanına gittim. Kalan paramı istedim. Bilal, bir şey söylemeden Ercan Kayhan içeri girdi. Beni iterek 'Dur yapma' demeye başladı. Ben o sırada kimseye bir şey yapmıyordum. O beni itince ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı. Kargaşa sırasında ikimizde masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık.

"BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİM"

O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti. Bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum. Bıçak isabet etmedi. İtişme sırasında büfeden dışarı çıktık. İtişme sırasında kendimi savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım. Bu sırada Kayhan, yere düştü. Yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Kayhan, kanlar içerisinde hareketsiz yerde yatarken kaçmadım. İşletmenin kapısına doğru gittim ve jandarma ekipleri gelince teslim oldum.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal Bilgin'e karşı bir saldırı girişimim olmadı. Ercan Kayhan'la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Bilgin ile aramda herhangi bir husumet yoktur. Kendisine saldırmamı gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır."

"BENİ DE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ"

Savcı Ercan Kayhan'ı katleden 19 yaşındaki Mustafa Can Gül işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ruhsat sahibi Bilal Bilgin de sabah saatlerinde jandarmaya ifade verdi.

Sabah'ın haberine göre; Bilgin olay anını şöyle anlattı:

"Mustafa Can Gül mutfağa girdi, Ercan beye 'niye geldin buraya' dedi. Ardından elindeki bıçakla saldırdı. Benim üzerime de yürüyerek öldürmeye teşebbüs etti. Şikayetçiyim ve davacıyım."

Bilgin, saldırganın geçmişte işletmeye zarar verdiğini, camları kırdığını ve ceza aldığı için cezaevine girdiğini de ifade etti.