Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı öldüren Mustafa Can G. tutuklandı

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı öldüren Mustafa Can G. tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı öldüren Mustafa Can G. tutuklandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çekmeköy’de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı ifadesinde hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.

Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yediği sırada İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli Mustafa Can Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda dün akşam saatlerinde yemek yediği sırada Kayhan'ı bıçaklayarak öldürmesinin ardından gözaltına alınan 19 yaşındaki Gül'ün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı öldüren Mustafa Can G. tutuklandı - 1. Resim

SUÇLARI KABUL ETTİ 

Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin savcılıkta ifadesi alındı.

Şüpheli Gül'ün, ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen Gül'ün tutuklanmasına karar verildi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı öldüren Mustafa Can G. tutuklandı - 2. Resim

KAYHAN'IN CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Öte yandan kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Kayhan'ın cenazesinin yarın cuma vakti Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı öldüren Mustafa Can G. tutuklandı - 3. Resim

OLAY

Ömerli Mahallesi'nde dün şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı öldüren Mustafa Can G. tutuklandı - 4. Resim

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül'ün yaklaşık 2 yıl önce garson olarak çalıştığı dönemde işletmeye sürekli müşteri olarak giden Kayhan ile bilinmeyen nedenle tartıştıkları, aralarında bu nedenle husumet başladığı iddia edilmişti.

Bu husumetten dolayı zanlı Gül'ün dün akşam saatlerinde işletmeye geldiği belirlenirken şüphelinin olay yerinde suç aletiyle yakalandığı öğrenilmişti.

Bu arada, şüpheli Gül'ün, "kadına karşı şiddet", "ısrarlı takip" ile "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından kaydı olduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eboladan 15 kişi hayatını kaybetti! Kongo altıncı kez salgın ilan ettiFilenin Sultanları yarı finalde! ABD engelini 3-1'le aştılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Leman dergisinden tepki çeken çizim! 6 şüpheli için hapis istemi - GündemLeman dergisi soruşturması: 6 şüpheli için hapis istemiTurizm için kritik ziyaret! Bakan Ersoy Cehennem Deresi Kanyonu'nda - GündemTurizm için kritik ziyaretHafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı - GündemMeteoroloji'den il il sağanak uyarısıValiyle öğretmen arasında duygusal diyalog! Hemen arayıp destek sözü verdi - GündemValiyle öğretmen arasında duygusal diyalogŞap kabusu geri döndü! 13 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı - GündemŞap kabusu geri döndü! 13 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandıAziz İhsan Aktaş operasyonunda 2 tutuklama daha! - GündemAziz İhsan Aktaş operasyonunda 2 tutuklama daha!
Sonraki Haber Yükleniyor...