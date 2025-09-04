Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Bir cümleyle gözü döndü

Esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Bir cümleyle gözü döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Esnaf Kavgası, Şiddet, Darp, Silah, İstanbul, Esenyurt, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul bir esnaf, kamyonuyla mal indirdiği sırada komşu dükkanın önündeki malzemeleri düşürdü. 16 yaşındaki komşusunun "Etrafı dağıttınız, toplayın" demesi üzerine sinir krizi geçiren adam ve oğlu; ellerinde nacak ve silahla iş yeri bastı. Darp anları kameralara yansıdı.

Dün İstanbul Esenyurt'ta kamyonla kaldırıma çıkan, ardından ise işyerinin önüne yaklaşan bir esnaf, komşusu olan aktarın önündeki malzemeleri dağıttı.

DAKİKALAR SONRA GELİP DÜKKAN BASTI

Mal taşıma işleminin ardından 16 yaşındaki genç, esnaf komşusunu "Etrafı dağıttınız, toplayın" diye uyarınca ise ortalık karıştı. Önce sözlü tartışma yaşanırken, dakikalar sonra kendi elinde nacak, oğlunda ise silahla işyerini bastı. 16 yaşındaki genç, annesi ve kız kardeşinin bulunduğu işyerinde çocuğu darp ederken, çevredeki diğer esnaflar olarak müdahale etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

"BUNLAR RESMEN MAGANDA"

Yaşanan olayı anlatan işyeri sahibi Süleyman Kılıç, "Komşularınız mal indirecekmiş, kamyon ile kaldırımı geçerek dükkanın önüne yanaşmışlar. Ardından işyerinin önündeki malzemeleri ittirmiş ve devirmiş. Oğlum toplamasını isteyince üstüne yürümüş. Kısa süre sonra ise elinde nacak, oğlunun elinde silahla işyerini basıp oğlunu darp etmişler. İki kadın ve 16 yaşındaki çocuk size ne yapabilir, maganda resmen bunlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

