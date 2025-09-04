Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Valiyle öğretmen arasında duygusal diyalog! Hemen arayıp destek sözü verdi

Valiyle öğretmen arasında duygusal diyalog! Hemen arayıp destek sözü verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yanına gelip hukuk fakültesini kazanan ihtiyaç sahibi öğrenciye destek isteyen öğretmene yardımcı oldu. Öğrenciyi arayıp destek sözü veren Aydoğdu da öğretmen de duygusal anlar yaşadı.

Öğretmen Kübra Aydın, Ordu Caddesi'nde, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile yürüyen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile karşılaştı.

ÖĞRENCİYİ ARAYIP DESTEK SÖZÜ VERDİ

Vali Aydoğdu, öğretmenin "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Yunus Emre Adaş'ın babasının hasta olduğunu ve yurt ile burs ihtiyacının bulunduğunu" söylemesi üzerine, öğrenciyi arayarak destek sözü verdi.

Aydoğdu'nun jesti, öğretmen Aydın'ı duygulandırdı. Bu sırada Aydoğdu da duygusal anlar yaşadı.

Valiyle öğretmen arasında duygusal diyalog! Hemen arayıp destek sözü verdi - 1. Resim

"YETER Kİ BİRBİRİMİZİN YÜREĞİNE DOKUNALIM"

Vali Aydoğdu, öğretmen Aydın'ın talebini ilettiği videoyu, sosyal medya hesaplarından şu notla paylaştı:

"Erzincan'da vefa, kardeşlik ve eğitimin aynı cümlede buluşması, insanın içini ısıtan bir hakikat. Bu inceliğiyle bize vesile olan öğretmenimiz Kübra Aydın'a bütün hissiyatımla teşekkür ediyorum. Hayat dediğimiz, dertle devayı, hastalıkla şifayı, hüzünle sevinci birlikte taşıyor. Yeter ki biz birbirimizin yükünü hafifletelim, birbirimizin yüreğine dokunalım. Dualarımızda şifa, gönlümüzde muhabbet, yolumuzda umut var."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray için gemileri yaktı: Olay hamleCumartesi noter açık mı? 2025 yılı çalışma durumu merak konusu oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
cem 4 Eylül 2025 17:21

Yaradan sayınızı artırsın adama muhtaç canım cananım ülkem

Şap kabusu geri döndü! 13 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı - GündemŞap kabusu geri döndü! 13 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandıAziz İhsan Aktaş operasyonunda 2 tutuklama daha! - GündemAziz İhsan Aktaş operasyonunda 2 tutuklama daha!CHP kongrelerine iptal kararı! Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy, Başakşehir... - Gündemİstanbul'un 5 ilçesinde kongreler iptal!Samsun'da bungalov skandalı! Firma yüzde 60'ı alıp ortadan kayboldu - GündemSamsun'da bungalov skandalı! Firma yüzde 60'ı alıp ortadan kaybolduZabıtaları sopayla darbeden belediye başkanı şimdi yandı! Görevden alınmasını isteyecekler - GündemZabıtaları darbeden belediye başkanı şimdi yandı!Esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Bir cümleyle gözü döndü - GündemEsnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Bir cümleyle gözü döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...