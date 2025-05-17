Ev hanımları SGK'yı ihya edecek!

Başlığı okuyunca şaşırdığınızı görür gibiyim. Ancak bu başlığımızda bir abartı yok. Neden mi? Gelin birlikte değerlendirelim…

TÜİK’in nüfus verilerine göre ülkemizin nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi. Nüfusun toplamı içindeki kadın sayısı ise 42 milyon 638 bin 306 kişiye ulaştı. Oransal olarak nüfusumuzun %49,99’u kadınlardan oluşmaktadır.

Bu da gösteriyor ki nüfusun yarısına yakını kadınlardan müteşekkil.

Diğer yandan yine TÜİK’in iş gücü verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış temel iş gücü göstergelerine göre iş gücüne dâhil olmayanların sayısının 30 milyon 290 bin olduğu, bu rakamın içindeki ezici çoğunluğun 21 milyonunu kadınların oluşturduğu anlaşılmaktadır.

Anılan Kurumun araştırmalarında ev işleriyle uğraşanlar olarak geçen grubun ise neredeyse tamamının kadınlar olduğu söylenebilir. Bu durumda kendi çalışmaları nedeniyle emeklilikleri olmayan 9 milyondan fazla ev kadını bulunmaktadır.

Bu rakama geçici kayıt dışı çalışanlar, kendi evlerinde yaptıkları küçük çaplı ürünleri satanlar da dâhil edildiğinde ev kadınlarının sayısı 10 milyona yaklaşmaktadır.

Şimdi 10 milyonu aşkın kadının sosyal güvenlik sistemine dâhil edildiğini bir düşünün…

Sonuç ne mi olacak?

EV HANIMLARI, HEM EYT'YE HEM KADEMEYE DERMAN!

Yukarıda özellikle TÜİK’in 2024 yılı sonu rakamlarına yer verdim. Keza analizimin bire bir hatasız olması elzem.

Çünkü bu rakamları kesinleşen SGK’nın 2024 yılı sonu istatistikleri ile birlikte değerlendireceğiz.

Buna göre 2024 yılı aralık ayı itibarıyla aktif sigortalıların sayısı 25.625.750 kişiden oluşmaktadır. Yine 2024/Aralık verilerine göre Türkiye geneli pasif sigortalı sayısı (kişi) 16.671.467 kişiden oluşmaktadır. Buna göre Aktif/Pasif Oranı %1,61…

Şimdi 10 milyonu aşkın ev hanımının sadece %64’ünün sisteme dâhil edildiğini düşünün. Bu durumda aktif sigortalı sayısı otomatikman %25 oranında artacak. Dolayısıyla aynı oranda Aktif/Pasif Oranı iyileşecek. Bu durumda SGK sisteminin sürdürülebilirliği de artacak. Bu durum emeklilerimize ve tüm sigortalılara pozitif yansıyacaktır.

Başka açıdan düşünüldüğünde ev hanımlarının sisteme dâhil edilmesi hem EYT’lilerin emekliliklerini hem de Emeklilikte Kademe Düzenlemesinin yapılması hâlinde bile oluşan ve oluşacak olan tüm yükün rahatlıkla sırtlanması anlamına gelecektir.

EV HANIMLARI AK PARTİYİ HEP İKTİDARA TAŞIDI!

AK Parti teşkilatının ta Millî Görüş hareketinden beri en etkili seçim stratejilerinin başında halkın içinde olma özellikle kadınların ev ziyaretleri ve ev hanımlarıyla görüşmeler ve diğer ortak faaliyetler sayesinde ev kadınlarından büyük oy aldığı bilinen bir realitedir. Bu bağlamda geçmiş dönem seçim anketleri analiz edildiğinde iktidar partisinin sadık seçmen gruplarının başında ev kadınlarının olduğu söylenebilir. Zira ev kadınlarının iktidar partisine desteği %60’ları aşmaktadır.

Hâl böyle iken geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde ev hanımlarına “devlet prim desteği ve yıpranma hakkıyla erken emeklilik” vaatlerinin gelişigüzel verilmiş sözler olmadığını, çok ince çalışılmış seçmen analizine dayandığını söyleyebiliriz.

EV HANIMLARI NASIL SİSTEME DÂHİL OLUR?

Ev hanımları bir iş yerinde çalışmadıklarından ancak isteğe bağlı sigorta yoluyla emekli olabilmektedir. İsteğe bağlı sigorta vasıtasıyla çalışmadan emeklilik, SGK’ya başvurup kendi primlerini kendi yatırarak emeklilik şartları gerçekleşince SGK’dan emekli olabilme uygulamasıdır. Ancak çalışmayan ve geliri olmayan kadınların bu sigortaya devam etmelerinde en büyük engel yüksek primler oluşturmaktadır. Bugün itibarıyla tabandan dahi olsa her ay en az 8.321,76 TL’dir. Bu rakam çalışmayan kadınlar için çok yüksektir. Seçim vaadinin ifası hâlinde bu rakam 5.547,84 TL’ye düşmektedir. Dolayısıyla yapılacak düzenlemede bu rakamın en az %50 oranında düşürülmesi gerekmektedir. Bu durumda ödenecek rakam 4.161 TL olacaktır.

Ayrıca verilecek yıpranma (FHZ) oranının da her bir yıl için 60 ya da 90 değil en az 120 gün olması hâlinde ev hanımlarının çoğunluğu sisteme dâhil edilecektir.

Tabii yaştan indirimin de sadece 3 yıl ile sınırlandırılmaması en azından 5 yıl olarak uygulanması gerekir.

Bu şekilde bir düzenleme yapılması hâlinde ev hanımlarının avantajlı emeklilik elde etmelerinin yanı sıra en çok SGK aktüeryal açıdan ihya olacaktır.

Umarım ev kadınlarına yönelik bahsettiğim düzenleme bir an önce çıkar. Ancak haziran ya da temmuzda çıkmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim.