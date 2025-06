Ücreti bankadan ödemeyen patrona çifte ceza kesilecek! 

2025 yılı için 4857 sayılı İş Kanuna tabi iş yerlerinde çalışan her işçi ve har ay için 2.179 TL,

Deniz İş Kanunu kapsamında bulunan gemi adamları çalıştıran her gemi adamı ve her ay için işyerlerine 28.856 TL ceza kesilmesi öngörülmüştür.

En yüksek cezalar gazeteci çalıştıran iş yerleri için öngörülmüştür. 5953 sayılı Basın İş Kanunu kapsamında bulunan gazetecilere telif, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu hâlde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi hâlinde her gazeteci ve her ay için gazete işyerine 36.081 TL ceza kesilecektir.