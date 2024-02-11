250 milyon $’lık harekâtla mevduatçı nasıl tuş oldu?

Geçen yılın sonlarıydı. Mevduat faiz oranları son 20 yılın zirve seviyeleri olan yüzde 52 noktasına yaklaşmıştı. Bir yıl sonrası için yani 2024 sonu için enflasyon tahminleri yüzde 40-45 civarlarında bulunuyordu. O zaman bakıldığında 1 yıllık yüzde 50 faiz oranı, enflasyona karşı da koruma sağlayacak gibi gözüküyordu. Ne yaptı birçok yatırımcı? Borsadan vazgeçti ve uzun vadeli mevduat yatırımını tercih etti.

Gelelim bugüne… Aradan sadece 40 gün geçti. Elimizdeki son resmî veriler 2 Şubat Cuma haftasına ait. Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar 2 Şubat ile biten haftada 132,80 milyon dolarlık daha hisse alımı yaptılar. “Daha” diyorum çünkü 29 Aralık ile biten haftadan itibaren yabancı yatırımcının alımları son dönemde hızlı gerçekleşti. Söz konusu 5 haftalık süreçte yabancı yatırımcılar yaklaşık 200 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Yani 2024’te açıklanan 5 haftalık kayıtlara göre haftada ortalama 40 milyon dolar civarında bir alım gerçekleştiğini görüyoruz. Geçen hafta da bu civarlarda giriş olduğunu varsayalım. Böylece son 6 haftada kabaca 250 milyon dolarlık bir tutarla, yabancı yatırımcılar hisselere giriş yapmış oluyor.

Netice itibarıyla ne oldu; geçen hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran BİST100 endeksi, 9.045 puandan kapandı ve haftalık bazda yüzde 4,38 prim yaptı. BİST100 endeksinin yılbaşından bu yana getirisi de yüzde 18,65 olarak gerçekleşti.

Hisselerin getirilerine de bakalım. 29 Aralık-9 Şubat kapanışları itibarıyla;

-BİST100 endeksine dâhil hisse senetleri arasında Vestel, Akfen Yenilenebilir Enerji, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, Emlak Konut GYO, YEO Teknoloji, Mia Teknoloji ve TAV Havalimanları Holding yüzde 45 ve üzerinde getiri sağlamış. Zirvedeki Vestel, 5 haftada yüzde 76,47 yükselmiş.

-BİST100 hisselerinin toplam 58 adedi 6 haftalık bu süreçte, yüzde 20 ve üzerinde prim yaptı.

-Yine BİST100 hisseleri arasında yer alan Türk Telekom, Akfen Yenilenebilir Enerji, Mia Teknoloji, Mavi Giyim ve Koç Holding; takaslarında yabancı yatırımcı ağırlığı en fazla artan hisseler olarak öne çıktı.

Sonuçta bu endeks; yüksek seyretmeye devam eden enflasyona karşı korunma eğilimi, TCMB tarafından “faizlerde tepe noktaya ulaşıldığı” yönünde verilen mesajlar, rasyonel politikaların devamı, pozitif açıklanan bilançoların desteği ve ülke risk primindeki gerileme gibi tamamen bu ülkede yaşayan bizleri ilgilendiren sebeplerden dolayı pozitif ayrıştı. Ama yerli yatırımcının kaç tanesi yukarıda aktardığımız getirileri yakaladı? Bu süreçte 1,5 milyona yaklaşan borsada kapanan hesap sayısı, bize bir ip ucu veriyor.

Peki bir yılda yüzde 50 mevduat getirisini tercih eden bir yatırımcı 6 haftada ne kazandı? 29 Aralık – 10 Şubat aralığını bile dikkate alırsak, brüt getiri yüzde 5,83 olarak gerçekleşti. Evet, endeksin getirisi bile burada mevduata göre 3,20 kat fazla gerçekleşmiş.

Yabancının burada işe ne peki? Onlar dolar bazında bakıyorlar kazançlarına. BİST100 bu süreçte, 250 dolardan 295 dolara kadar yükseldi. Yani dolar bazında da yaklaşık yüzde 18’lik bir getiri söz konusu…

Evet… Her tercih bir vazgeçiştir, yatırım yapmak da bir tercihtir. Yani bir yatırımı tercih ettiğiniz anda diğer yatırımların da muhtemel performanslarından vazgeçmiş oluyorsunuz.

Bu sebeple en azından yatırım tercihlerinde “sepet yapmak” tabirinin ne kadar önemli olduğunu bir defa daha görmüş olduk.