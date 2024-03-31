3 aylık bilanço!

Yeni yılın ilk çeyrek dönemi geride kaldı. Bu hafta tablolarımızda, piyasalarda ilk çeyrekte neler olmuş, buna bakalım istedik. Çünkü rakamlarda oldukça dikkat çeken gerçekleşmeler var. Bugün aynı zamanda yerel seçim belirsizliğinin ortadan kalkacağı gün… Dolayısıyla piyasalar açısından da yeni bir çeyrek başlayacak.

Kısaca özetlemek gerekirse ilk çeyrekte; döviz kurlarındaki hareketler ve TCMB’nin aldığı tedbirler en çok konuşulan konu oldu. Onu, altın fiyatlarında yaşanan rekorlar izledi. Son bir ayda özellikle faiz oranlarında yükseliş, bütün kesimler tarafından takip ediliyor. Ve borsa… Son altı haftada belli bir bant aralığında “endeks bazında” yatay seyretti.

Dövize dair gerçeklerden uzak, aşırı spekülatif söylemler maalesef ülkeye zarar veren boyutlara ulaşıyor. Son altı haftada dolar hesapları 174 milyar dolar sınırından 186 milyar dolara yaklaştı. TCMB’nin aralık ayında 145 milyar dolar olan rezervlerinin, 22 Mart ile biten haftada 123,8 milyar dolara gerilediğini gördük. Kredi hacminde genişleme ve enflasyonist baskılarda artış da eklenince, yüzde 50 seviyesine çıkarılan faizle karşılaştık.

Ve dönüp bakıyoruz tabloya… Yılbaşından itibaren en az dolar yükselmiş. TL mevduatta bekleyenler ortalama yüzde 11,2 getiri elde ederek doları geçmiş. Ons altından destek bulan gram altın da yüzde 20'ye yaklaşan getiri ile öne çıkmış. Ve bir başka TL yatırım enstrümanı olan borsa zirvede… Sadece endeks bazında yüzde 22 primlenme var. BİST100 hisseleri arasında en fazla yükselen 20 hisseye tabloda baktığınızda, üç aylık süreçte çok daha fazla getirilerle öne çıkıyorlar.

Bunlar tabii ki bugüne kadar yaşanan gerçekleşmeler. Bundan sonra ne olacağının şifrelerini de aslında TCMB’nin son toplantısının ardından açıkladığı duyuruda yer alan şu ifadeler özetliyor:

“Enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.”

Yani TL’nin değerli olacağı bir döneme vurgu yapılıyor. Bunun için de gerekli bütün tedbirler, uygulamalar devrede. Hesap, buna göre yapılmalı.

Bu arada yerli yatırımcı yabancı paralara sığınırken, yabancı yatırımcı ne yapmış? Son açıklanan 22 Mart ile biten haftada 428,8 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirmişler. Geçen hafta da benzer bir tablo ile karşılaştığımızı göreceğiz. Evet… Her hisse aynı performansı göstermedi, negatif ayrışanlar var. Burada doğru sektör ve hisselerde olmak gerekiyor. Bu başka bir konu…

10.000 TL İLK ÜÇ AYDA NE OLDU?

Söylemek istediğim; temel dinamiklerden yoksun bir şekilde TL enstrümandan uzaklaşıp, kendimize zarar veriyoruz. Bundan vazgeçersek enflasyondan ve yüksek faizden de daha kısa sürede kurtuluruz.

BORSA (Bist100) ................... 12.238 TL

ALTIN (Gram) ......................... 11.908 TL

MEVDUAT (TL) ....................... 11.200 TL

DOLAR.....................................11.000 TL



İLK 3 AYDA EN ÇOK YÜKSELENLER (BİST100)

Not: 31.12.2023 / 29.03.2024

HİSSE ...............SON ...............DEĞİŞİM

MIATK ...............68,35 ..............%89,34

VESTL ................83,45 ..............%80,47

BERA .................. 19,72 ...............%71,78

TAVHL .............. 183,10 .............. %70,33

KCAER .............. 46,68 ..............%56,64

AKFYE ............... 22,42 ..............%56,24

FROTO ...........1.132,00 ..............%53,08

EGEEN ....... 15.820,00 ..............%52,08

KONYA .......10.795,00 ..............%49,83

ENERY ............ 166,00 ...............%47,95

BRYAT .........3.450,00 ..............%46,81

EKGYO ................. 9,97 .............. %44,91

ALARK .............130,60 ...............%44,15

ZOREN ................. 5,95 .............%40,66

KCHOL .............199,20 .............%40,48

YKBNK ...............27,34 .............. %39,92

TTRAK ........... 988,00 .............. %38,76

SAHOL ...............82,50 ..............%36,48

AGHOL..............273,25...............%36,01

AKBNK ..............46,78 ...............%33,67

PİYASALARDA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Türkiye’de dış açık şubatta; %44,20 düşerek 6,77 milyar dolar oldu.

ABD’de konut satışları şubatta; %0,3 gerileyerek 662 bin adet oldu.

ABD’de çekirdek enfl asyon şubatta; beklenti dâhilinde %0,3 arttı.

PİYASALARDA GELECEK HAFTA NE OLACAK?

1 Nisan Pazartesi

Türkiye/İSO İmalat PMI (Mart)

Türkiye/İTO İstanbul Enfl asyon

Türkiye/TÜİK Enfl asyon (Mart)ABD/Özel Sektör İstihdamABD/FED Başkanı konuşacakAB/TÜFE Verisi (Mart)

Türkiye/Bütçe Verileri (Mart)ABD/İşsizlik Verisi (Mart)ABD/Tarım Dışı İstihdam