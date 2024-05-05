Altında hikâye bitti mi?

Altın fiyatlarında son dönemde gerileme dikkat çekiyor. Birkaç hafta öncesine kadar yıl sonunda ons için 3 bin dolar, gram için 3 bin 500 TL hedefleri konuşuluyordu. 2024’ün tamamlanmasına sekiz ay gibi uzun bir süre var. Bu hedefler görülebilir mi? Bu tahminleri destekleyen gelişmeler nelerdi? Şimdi bunlar ne durumda? Biraz bakalım…

Ons altın 3 Mayıs işlemlerini 2.301 dolardan tamamladı. 12 Nisan’da görülen 2.431 dolar zirvesinin yüzde 5,35 gerisinde bulunan ons altın, yılbaşından itibaren bakıldığında yüzde 11,59 primli gözüküyor.

Gram altın da serbest piyasa fiyatlarına göre geçen hafta 2.393 TL’den kapanış gerçekleştirdi. Gram fiyatı 19 Nisan’da görülen 2.534 TL zirvesinden yüzde 5,56 düşüş yaşadı. 2024 yılında şu ana kadar gramda yaşanan yükseliş ise yaklaşık yüzde 22,72 olarak gerçekleşti.

Sene başında gram altın yatırımı yapan bir yatırımcı; cuma günü açıklanan TÜFE rakamlarına göre, yüzde 18 olarak gerçekleşen ilk dört aylık enflasyonun üzerinde bir getiri elde etmiş oldu.

Öte yandan gram altın; yılbaşından itibaren yüzde 10 civarında yükselebilen dolar ve yine aynı dönemde yaklaşık yüzde 16,50 getiri sunan TL vadeli mevduat seçeneğinin de üzerinde prim yaptı. 3 Mayıs itibarıyla yılın ilk 4 aylık döneminde gram altın sadece; yüzde 37,56 artış kaydeden BİST100 endeksinin gerisinde kaldı.

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Son dönemde altın fiyatlarını etkileyen üç temel sebep; fiziki talep, jeopolitik riskler ve ABD dolarının durumu olarak öne çıkıyor.

Fiziki talebe bakacak olursak; Dünya Altın Konseyinin açıkladığı rapora göre 2024’ün ilk çeyreğinde küresel altın talebi yıllık bazda %3 yükselerek 1.238 tona çıkıyor. Yani talepte artış var. Bu dönemde sadece merkez bankaları tarafından yapılan alım 290 ton olarak gerçekleşiyor. TCMB’nin de ocak-mart döneminde 30 ton altın aldığı belirtiliyor. Merkez bankaları, rezerv para birimi dolara karşı rezerv çeşitlendirmesi bakımından, altın varlıklarını artırmaya yöneliyor.

Jeopolitik risklere bakacak olursak; İsrail-İran geriliminin büyümemesi ve İsrail-Hamas arasında devam eden ateşkes görüşmelerinden beklentilerin yükselmesi, Orta Doğu’da tansiyonu düşürüyor. Altın fiyatlarını geçen ay tarihî zirve seviyelere taşıyan jeopolitik risklerde gerileme, kısa vadede küresel piyasalarda “güvenli liman” algısını da bir miktar dağıtmış gibi gözüküyor. Büyük resimde jeopolitik riskler varlığını sürdürüyor. Ve sadece bu bile, altın fiyatlarında yaşanan gerilemeleri belli bir seviyede tutuyor.

ABD dolarının durumuna bakacak olursak; ons altın ve dolar arasında ters korelasyon olduğu biliniyor. Dolar güçlendikçe, ons altın baskı altında kalıyor. Jeopolitik risklerin öne çıktığı dönemde, dolardaki güçlenmeye rağmen altın fiyatlarında artış yaşanmıştı. Son iki haftada tekrar dolar/ons altın etkileşimi daha normale dönmüş gibi gözüküyor.

ABD dolarının gücünü, FED’in para politikası belirliyor. Para politikası ise ABD ekonomisinden gelen sinyallere göre “veri bağımlı” olarak şekilleniyor. Bu anlamda geçen haftaki FED toplantısının ardından “yeni faiz artışı” sinyali verilmemesi önemliydi. Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam rakamları da 175 bin gelerek, 240 bin olan beklentinin altında kaldı. İşsizlik oranı yüzde 3,8’den yüzde 3,9’a yükseldi ve saatlik ücretlerde artış yaşanmadı. Bu veriler ekonomide bir miktar soğumaya işaret edince; FED’in bu yıl iki defa faiz indirimine gidebileceği ve ilk indirimin eylül ayında gelebileceği fiyatlanmaya başladı.

Son durumda dolar endeksi (DXY) geçen hafta gördüğü 106,50 zirvesinden 105,00’e kadar geriledi. ABD İki Yıllık Tahvil faizleri de yüzde 5,05 sınırından yüzde 4,80’e çekildi. Her ne kadar göstergelerde zirveden geri çekilme yaşansa da “güçlü dolar” görünümü devam ediyor. Bundan sonraki süreçte ABD ekonomisinden gelecek özellikle TÜFE verilerinin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

Sonuç olarak altın fiyatları için defansta fiziki talep ve jeopolitik riskler varlığını koruyor. Fiyatların hücuma kalkması için ise DXY ve ABD tahvil faizlerinde yaşanabilecek gerilemeler belirleyici olacak gibi görünüyor.

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10.000 TL GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Bütün bu denklemde ons altın fiyatlarında kısa vadede, verilere ve haber akışına bağlı olarak belli bir bant aralığında konsolide olma eğilimi öne çıkabilir. Bu süreçte ons atın için aşağıda; 2.230-2.235 dolar bandının destek olarak korunmasını önemserim. Yukarıda ise 2.350 doların aşılması ve bu seviye üzerinde kalıcılığın sağlanması, daha pozitif sinyal üretebilir.

BORSA (Bist100) ...................10.364 TL

MEVDUAT (TL) .........................10.118 TL

DOLAR......................................9.966 TL

ALTIN (Gram) ........................... 9.812 TL

Not: 26.04.2024 / 03.05.2024

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER (BİST100)

HİSSE ................. SON ................. DEĞİŞİM

SASA ..................46,70 ............... %14,18

VESTL ............... 96,30 ...............%14,03

KONTR ...........269,00 ................%11,43

KAYSE................34,66................%11,38

MAVI ................. 96,50 ................ %8,79

ALBRK ..................5,10 ................ %8,74

KRDMD ............. 28,10 ................%8,49

SMRTG ..............61,40 .................%8,10

TKFEN ................52,75 ................%8,09

QUAGR ................4,45 .................%8,01

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER (BİST100)

PİYASALARDA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

DOAS ............... 291,50 .............. %-6,04REEDR ...............42,66 ...............%-2,96MIATK ...............59,30 ............... %-2,63AGROT ................31,98 ................%-2,32ENKAI .................38,14 ................%-1,95ZOREN .................6,59 ................%-1,79TOASO .............267,00 ................%-1,29BTCIM ...............137,50 .............. %-0,94YKBNK ............. 30,96 .............. %-0,90AHGAZ .............. 13,60 ...............%-0,87

Türkiye’de nisan verilerine göre

aylık enfl asyon %3,18 ve yıllık enflasyon

%69,80 oldu.

Kredi derecelendirme kuruşu S&P

Türkiye’nin notunu ‘B+’ya yükseltti.

Görünüm: Pozitif

ABD Merkez Bankası, faiz oranını

%5,50’de sabit bıraktı ve yeni faiz

artışı sinyali vermedi.

ABD’de nisanda tarım dışı istihdam

175 bin artışla beklenti altında

kaldı. İşsizlik 3,9’a çıktı.

PİYASALARDA GELECEK HAFTA NE OLACAK?

8 Mayıs Çarşamba

Türkiye/Hazine Nakit Dengesi

9 Mayıs Perşembe

Türkiye/TCMB Enfl asyon Raporu

10 Mayıs Cuma

Türkiye/İşgücü Verileri (Mart)

Türkiye/Sanayi Üretimi (Mart)



