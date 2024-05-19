Borsada yılların dirençleri artık destek olursa…

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen haftayı 10.643 puandan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Özellikle haftanın son işlem gününde %3,14 yükselişle birlikte kritik bir direnç noktası olarak öne çıkan 10.400’ün aşılması önemli sinyal oldu. BİST100; son kapanışı itibarıyla 2024 yılının başından itibaren %42,47 prim yaptı.

Aynı süreçte BİST30 endeksine dâhil büyük hisseler liginde yer alan Yapı Kredi Bankası %81,02, Akbank %79,73, Koç Holding %79,28, Sabancı Holding %74,80 ve Ford Otosan %69,23 primle, en fazla yükselen ilk 5 hisse olarak öne çıktı.

BİST30 kapsamındaki hisselerden HEKTAŞ %21,94 ve Borusan Boru %5,08 değer kaybı yaşarken; yıl başından bu yana Kontrolmatik, Gübre Fabrikaları ve Koza Altın hisseleri %10’un altında primle endeksin en fazla gerisinde kalan BİST30 hisseleri oldu.

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Haberler güzel.

-Rasyonel politikaların devamıyla birlikte yabancıların, (10 Mayıs itibarıyla) son beş haftalık tahvil alımı 4 milyar 350 milyon doları buldu. Hisse senedi alımları ise son iki haftada 400 milyon dolara yaklaştı.

-İçeride döviz hesapları ve KKM’de yaşanan çözülmeye, yabancı girişi de eklendiğinde; sadece geçen hafta 8 milyar dolarlık TL varlıklara geçiş yapıldı.

-Türkiye’nin risk primi (CDS) de 265 seviyesine geriledi. Gerileyen CDS; genellikle “Bankacılık ve Holding sektör endeksi yukarı” şeklinde bir reaksiyonu beraberinde getiriyor. Nitekim büyük bir yabancı kurum da geçen hafta, Türk banka hisselerinin hedef fiyatlarını yukarı revize etmişti.

-Haziranda gri listeden çıkış ve temmuzda Moody’s tarafından not artışı beklentileri gittikçe yaklaşıyor.

-Aynı zamanda enflasyonda baz etkisinin devreye gireceği dönem yaklaşıyor. TÜFE’de 1-2 ayda yüzde 20 civarında bir gerileme yaşanacak ve TL’deki reel getiri daha da belirgin hâle gelecek.

-Turizm kaynaklı döviz girişi de eklendiğinde, dolardaki stabil seyrin devamı görülebilecek. TCMB tarafından yapılan mayıs beklenti anketinde de yıl sonu kur tahminlerinin artık belirgin şekilde düşmeye başladığı görülmüştü.

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TL bazında zirvede olduğumuz ve yabancı ilgisi gittikçe arttığı için, endekse döviz bazında bakmakta fayda var. BİST100 son kapanışını 330,50 dolardan gerçekleştirdi. Böylece Mayıs 2015’ten beri en yüksek seviyeye ulaştı. 2018’den bu yana da aşılamayan, kritik 323 dolar direnci cuma günü geçildi. Bundan sonraki süreçte, öncelikle 323 doların (10.400) üzerinde kalıcılık önemli olacak.

Bu arada… Endekste yine döviz bazında 2013-2021 yılları arasında gerçekleşen, 510 dolar-120 dolar düşüşünün “Fibonacci %50,0” geri alım noktasına işaret eden 312 dolar seviyesi de aşağıda kaldı. Hatta geçen hafta bu seviye test edilse de, altına düşüş gerçekleşmedi.

Peki yukarıda nereye bakacağız? Aynı grafiklerde bir sonraki “Fibonacci durağı” olan ve “%61,8 geri alım” noktasına denk gelen 360 dolar seviyesi mümkün olabilir mi? Orta-uzun vadede... Ama öncesinde aşağıdaki desteklerin güçlendiğini görmek daha güven verici olabilir. Yani endeksin dolar bazında ve uzun vadeli patikada 6 yıldır aşılamayan 312-323 dolar bandını artık destek yapabilmesi, önemli bir işaret verebilir.

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Sonuç; yükselen bir trend var. Böyle trendlerde mevcut olumlu şartların da devam ettiğini varsayarak orta-uzun vadeye odaklanıp, muhtemel realizasyonlarda da “biriktirme” stratejisi daha doğru olabilir. Yalnız; sektör ve hisse seçiminin daha önemli hâle geldiği ve endekste yükseliş sürdükçe marjların da daralacağı unutulmamalı.