Herkesin beklediği olsa!

Piyasalarda “herkesin beklediği olmaz” sözü, ancak bu haftaki kadar karşılık bulabilirdi.

Önce borsa... Haftalardır endeks bir aşağı bir yukarı 8.700-9.400 bandında dalgalanıyordu. “Bir süre daha böyle devam edebilir”, “Faiz, borsaya alternatif oldu” gibi söylemler dile getiriliyordu. Ama bir gün ne oldu? Cuma günü gördük… Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, bir önceki tarihî zirvesini (9.450) geçmekle kalmadı; 9.618 ile tüm zamanların rekorundan kapanış gerçekleştirdi. Yerliler, yabancı kadar öngöremedi. Yabancı ise yabancı kalmadı. Dikkatimi çekenler;

-Borsada geldiğimiz nokta, döviz bazında 300 dolara işaret ediyor. Burada kritik direnç, 312 dolar seviyesi… O da yaklaşık 10.000 puana işaret ediyor.

-9.450, bundan sonraki süreçte artık destek olarak takip edilecek. Bu seviyenin “taban” olarak teyit alması hâlinde, yeni zirvelere doğru hareketlilik zor olmayabilir. Daha aşağılara bir tur daha atarsak, o zaman 9.200 seviyesi güven verici olabilir.

-Asıl dikkat çeken; endeks zirvede iken birçok hissenin zirve seviyesinin gerisinde kalması. Rekor kıranlar bankacılık ve holding sektör hisseleri başta olmak üzere BİST50 ağırlıklı hisseler... Çünkü Türkiye’de rasyonel politikaların devam edeceğinin vurgulanması ülke risk primini düşürerek, sistemik anlamda bu büyük hisselere yabancı girişini destekledi.

-Sınai tarafta ise hava biraz bulutlu. Yüksek faiz ortamı, sanayi sektörünü biraz yoracak gibi görünüyor. Ancak borsada 9.450 üzerinde kalıcılık sağlanması hâlinde; temeli sağlam, çarpanları cazip, konjonktüre ayak uydurabilecek, geride kalmış sektör ve hisselerin zamanla kervana katıldığı görülebilir.

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Altına gelelim. ABD’de açıklanan son ekonomik veriler ağırlıklı olarak beklenti üzerinde gelerek “ekonomide arzu edilen soğumanın tam sağlanamadığını” göstermeye başladı. Cuma açıklanan tarım dışı istihdam verisi de 212 bin beklenirken, 303 bin gerçekleşti, öngörüleri oldukça aştı. FED’in ilk faiz indirimi fiyatlamaları eylüle doğru kayma eğiliminde… Buna rağmen ons altın yükselmeye devam etti ve 2.329 dolarla rekor haftalık kapanış yaptı. Gram altın da 2.399 TL ile tüm zamanların zirvesinden kapanış gerçekleştirdi.

Burada jeopolitik risklerin ve Asya’da artan fiziki talebin etkili olduğunu biliyoruz. Altın oyuncuları, FED tarafında ise “nihayetinde faiz indirimine gidileceğini” dikkate alıyor. Bu sebeple fiyatlarda gerilemeler çok fazla aşağılara sarkmıyor. Sözünü ettiğimiz başka riskler de devrede olduğu için altın bir yerlerde kendine destek bulabiliyor. Bundan sonra yaşanabilecek muhtemel geri çekilmelerde ons için 2.265 dolar ve gram için 2.330 TL seviyesi, “teknik anlamda bir taban” vazifesi görebilir mi? Buna bakılacak...

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Peki dolarda yaşananlar… Seçimlerden önceki 6 haftalık süreçte yerlilerin döviz hesaplarında 10 milyar dolarlık artış yaşanıyor. Ağırlıklı olarak psikolojik pozisyonlar… Ve seçim sonrası haftanın kaybettireni dolar! Çünkü karşısında daha güçlü bir TL var. Bundan sonraki süreçte TCMB’nin, kurlar geri gelirken de devreye girerek rezervlerini artıracağını ve piyasayı dengeleyeceğini anlayabiliyoruz.

10.000 TL GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Sonuç olarak; mevduat oranlarının da ortalama yüzde 65’e yaklaştığını dikkate alırsak, kısa-orta vadede avantaj TL’de… İkinci çeyrekte aylık enflasyon rakamlarında, tıpkı geçen hafta açıklanan mart TÜFE verisinde karşılaştığımız gibi yüzde 3’e yakın gerçekleşmeleri de görürsek, yolumuz açık…

BORSA (Bist100) ...................10.520 TL

ALTIN (Gram) ........................ 10.309 TL

MEVDUAT (TL) .........................10.114 TL

DOLAR......................................9.989 TL

Not: 29.03.2024 / 05.04.2024



EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER (BİST100)

HİSSE ..............SON ..............DEĞİŞİM

AKBNK .............. 55,65 .............. %18,96

TTKOM ..............35,86 ...............%18,27

ANSGR ...............80,55 ................%17,76

YKBNK ............. 30,20 ...............%15,26

ISCTR ..................12,76 ...............%14,95

VAKBN .............. 16,64 ...............%14,29

TURSG ............... 57,80 ............... %13,33

BIMAS ............405,00 ................%12,19

TSKB .................... 9,52 ................ %12,13

ARCLK ............. 165,50 ................%11,82

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER (BİST100)

HİSSE ..............SON.............. DEĞİŞİM

EUREN ................ 14,81 ...............%-8,69

MIATK ...............62,50 ...............%-8,56

SASA ..................39,66 ................%-7,29

IZENR ................26,28 ...............%-6,48

REEDR ................47,52 ...............%-6,46

BOBET ...............34,20 ................ %-5,21

OYAKC ............... 57,50 ...............%-4,96

HEKTS ............... 16,04 ............... %-4,81

ODAS ................... 8,73 .............. %-4,80

KONYA .......10.292,50 ...............%-4,65

PİYASALARDA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Türkiye’de aylık enfl asyon martta

%3,16 arttı.

%3,16 arttı. Yıllık enflasyon: %68,50

İstanbul Sanayi Odası Türkiye

İmalat PMI şubatta, 50 seviyesinde

gerçekleşti.

İmalat PMI şubatta, 50 seviyesinde gerçekleşti. ABD’de tarım dışı istihdam martta,

303 bin kişi arttı. (Beklenti: 212 bin)

PİYASALARDA GELECEK HAFTA NE OLACAK?

8 Nisan Pazartesi

Türkiye/Sanayi Üretimi (Şubat)

ABD/Enfl asyon (Mart)ABD/FMOC Tutanakları

AB/Faiz Kararı