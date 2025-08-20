Denizden çıkan Cicero’nun evi mi? Arkeologlar araştırıyor

MURAT ÖZTEKİN - Heritage Daily’ye göre, bu hamam Romalı filozof ve devlet adamı Marcus Tullius Cicero’nun meşhur villasının bilinen ilk fizikî kanıtlarına ev sahipliği yapıyor olabilir.

Suyun sadece üç metre altında bulunan hamamın, sağlam bir mozaik zemine sahip olduğu görüldü. Klasik kaynaklar, Cicero’nun Baiae’de bir villası olduğunu öne sürüyor. Arkeologlar ise bu termal banyo kompleksinin söz konusu villanın bir parçası olup olmadığını henüz doğrulayamadı. Ekip, hamam hakkında daha fazla bilgi edinmek için hâlihazırda alandaki seramik parçalarını inceliyor.