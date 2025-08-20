Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Denizden çıkan Cicero'nun evi mi? Arkeologlar araştırıyor

Denizden çıkan Cicero’nun evi mi? Arkeologlar araştırıyor

Denizden çıkan Cicero’nun evi mi? Arkeologlar araştırıyor
Arkeologlar, bir zamanlar Roma İmparatorluğu’nun bir tatil beldesi olan İtalya’daki Baiae adlı yerleşim mahallinde, su altı kalıntılarında iyi korunmuş bir Roma hamamı keşfettiler.

MURAT ÖZTEKİN - Heritage Daily’ye göre, bu hamam Romalı filozof ve devlet adamı Marcus Tullius Cicero’nun meşhur villasının bilinen ilk fizikî kanıtlarına ev sahipliği yapıyor olabilir.

Suyun sadece üç metre altında bulunan hamamın, sağlam bir mozaik zemine sahip olduğu görüldü. Klasik kaynaklar, Cicero’nun Baiae’de bir villası olduğunu öne sürüyor. Arkeologlar ise bu termal banyo kompleksinin söz konusu villanın bir parçası olup olmadığını henüz doğrulayamadı. Ekip, hamam hakkında daha fazla bilgi edinmek için hâlihazırda alandaki seramik parçalarını inceliyor. 

