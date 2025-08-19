Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İranlı ressam Yakup Cem hayatını kaybetti

İranlı ressam Yakup Cem hayatını kaybetti

Güncelleme:
İranlı ressam Yakup Cem hayatını kaybetti
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

İranlı ressam ve minyatür sanatçısı Yakup Cem Bodrum'da denize girerken kalp krizi geçirdi. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cem, yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazı sonrası defnedilecek.

Kültür sanat camiası İranlı ressam ve minyatür sanatçısı Yakup Cem'in ani vefatıyla sarsıldı.  

Ressam ve TRT haber spikeri Çağatay Gökmen yaptığı açıklamada, ışığın ressamı olarak da bilinen Cem'in Bodrum'da denize girerken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Gökmen, aslen İranlı olan ve uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan hocası Yakup Cem'in "Kutsal Emanetler" adlı tablosunun da yakın zamanda yüksek bir meblağa alıcı bulduğunu kaydetti.

İranlı ressam Yakup Cem hayatını kaybetti - 1. Resim
 Yakup Cem'in eserlerinden oluşan koleksiyon 2018 yılında Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda sergilenmişti

YAKUP CEM KİMDİR?

Ressam Yakup Cem, 1949'da İran'ın Tebriz kentinde dünyaya geldi. Çocukluğundan beri resme ilgi duyan sanatçı, çalışmalarını Hacı İslamiyan'ın yanında sürdürdü.

Tezhip, minyatür ve oryantal resim çalışmalarıyla İngiltere'de Oxford, Paris'te Osmanlı'nın Kuruluşunun 700. Yılı etkinlikleri kapsamında, Los Angeles Fullerton'da California State Art University ve New York'da sergiler açtı.

Pek çok karma sergide eserleri sergilenen Cem, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yapıyordu ve 17 yıldır Türkiye'de yaşıyordu.

Deri, kemik, boynuz, bağa, altın ve mücevher gibi farklı materyalleri kullanan sanatçı, eserlerindeki incelik ve sabrın yanı sıra duygusallığı da ön planda tuttu.

Kedinin boynundan aldığı kılları güvercin teleğinden geçirerek hazırladığı fırçaları kullanarak, kendi yaptığı büyüteç altında çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yağlıboyada özel bir teknik geliştiren Cem, altın uygulama ve kabartma metotlarını ustaca kullanan Yakup Cem, son çalışmalarında yağlıboyaya ağırlık verdi.

