Eşi olmayan keşifler arkeologları heyecanlandırdı! Sillyon Antik Şehri'nden Müslüman kabirleri çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Antalya'nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Şehri'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 4 mezar bulundu. Mezarlardan sikkeler, çeşitli eşyalar çıkarken Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Taşkıran Müslüman kabirleri de bulduklarını, bu duruma şaşırdıklarını açıkladı. İşte tarihi antik şehirdeki kazılardan dikkat çeken bilgiler...

Milattan önce 2000'lerin başında yüksek bir tepeye kurulan; Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli yapıları bir arada barındıran Sillyon Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hız kazanan antik şehirdeki kazı çalışmalarında Roma dönemine ait 4 mezar bulundu.

Sillyon Antik Şehri Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Taşkıran kazı çalışmaları hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı. 

Mezarlardan birinde 3 kişiye ait 3 farklı dönemden gömüye rastlanıldı. Mezarın içinden yüzük, küpe, saç tokası ve sikkeler gün yüzüne çıkarıldı.

Sillyon Antik Kenti'nin 2025 sezonu kazı çalışmaların başlarında çok ünik (eşi olmayan) bir Roma dönemine ait mezarla karşılaştıklarını söyledi.

 "3 FARKLI DÖNEME AİT GÖMÜYE RASTLADIK"

Roma mezarının oda tipi olarak tanımladıkları mezar özelliğine sahip olduğunu belirten Taşkıran, şunları kaydetti:

"Kare planlı forma sahip oda tipinin tam merkezine mezar yapıldığını ve burada birtakım gömü çeşitlerinin olduğunu gördük. Mezarda 3 bireye ait 3 farklı döneme ait gömüye rastladık. İlki erken dönemde bir gömü olmuş, sonra onun iskeleti süpürülmüş ikinci gömü ve sonra üçüncü birey buraya konulmuş.

"BİR ÖLÜ GÖMME RİTÜELİ SÖZ KONUSU"

Kazı çalışmaları sırasında ölü veya mezar hediyesi olarak isimlendirdiğimiz birtakım arkeolojik eserlerle karşılaştık. Bulunan sikkeler dönem tayini yapmamızı sağladı ve mezarda pişmiş toprak, cam eserler, figürinler (heykelcikler) ve farklı metal aksanlar elde edildi. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde İsa'dan sonra 2. yüzyılın sonlarına tarihlendiğini gördük.

Bu gömünün hem Sillyon hem de bölge arkeolojisi açısından son derece önemli olduğu sonucuna vardık çünkü buraya özgü bir ölü gömme ritüeli söz konusuydu ve bölgede çok fazla bilmediğimiz bir mezar tipolojisiyle karşılaştık.

Mezardaki kimselerin kent için önde gelen aristokratlar olduğunu göstermesi açısından önemli. Mezarda küpe, yüzük, saç tokası gibi birtakım eserler bulundu."

TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT MEZARLAR ORTAYA ÇIKTI

Çeşitli düzenleme çalışmaları yaparak Sillyon'un tarihine ışık tutacak çok önemli bir yapıyı ortaya çıkardıklarını vurguladı.

Taşkıran, Sillyon Antik Kenti'nin Türk-İslam hakimiyetine geçtikten sonra 13-15. yüzyıla yayılan bir süreçte Roma mezarlarının bulunduğu alanın Müslüman Türk kabristan alanına dönüştürüldüğünü ifade etti.

Kentteki mezarların kalede görev yapan asker ve ailelerine ait olduğunu tespit ettiklerini belirten Taşkıran, şunları söyledi:

"Mezarlar üzerinde yaptığımız çalışmada Orta Asya'dan gelen birtakım Türk geleneklerinin bu mezar mimarisine yansıdığını tespit ettik.

Türklerin Anadolu'ya hakimiyetiyle erken dönem Türk-İslam kabristanları var ama bölgede bunu çok fazla bilmiyorduk.

Bölgenin Müslüman Türk yurdu olmasından sonraki süreçte o döneme tarihlenen çok önemli izler olarak değerlendiriyoruz."

İşte fotoğraflarla Sillyon Antik Şehri'nde son durum

