Usta yönetmen Derviş Zaim, “Tavuri” belgeselinden yola çıkarak hazırladığı “Ayna” enstalasyonuyla 2. Lefkoşa Bienali’nde sinema, edebiyat ve çağdaş sanatı buluşturarak izleyiciyi yüzleşmeye ve merhamete davet ediyor.

MURAT ÖZTEKİN - Usta yönetmen Derviş Zaim, sinema ve edebiyattan sonra çağdaş sanatta da adından söz ettiriyor. Zaim, bu defa “Tavuri” adlı dokümanter filmini sanat eserine dönüştürdü.

2. Lefkoşa Bienali çerçevesinde Eski Fransız Kültür Derneği binasında sergilenmeye başlayan “Ayna” adlı enstalasyonda “Tavuri” belgeseli için Mustafa Serttaş adlı suçlu ile yapılan çocukluk, askerlik, ganimet, dolandırıcılık, adalet, evlilik konulu röportaj videoları yer alıyor. Videoların karşısına ve arkasına konumlandırılan aynalarda Batı mitolojisinin hırsızlıkla ilişkilendirilen figürü Hermes seyirciyle buluşuyor. Eser, sanatseverleri yüzleşmeye, bağışlamaya ve merhamete çağırıyor.

SİNEMADAN EDEBİYAT VE SANATA UZANAN YOL

“Ayna” hakkında Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan Derviş Zaim, filmleri ve sanat eserleri arasındaki irtibata dikkat çekerek “Yaptığım işler birbirinden bağımsız şeyler değil. Sinema ve edebiyat eserlerinden neşet eden çağdaş sanat girişimlerim de oluyor. Böylece değişik sanatlar arasında bir ağ oluşturmaya çalışıyorum” diyor.

Çağdaş sanatla bir mevzuyu daha derin şekilde işleyebildiğini vurgulayan Zaim “Bir mekâna koyduğum yerleştirme, öteki sanatların da eş güdümüyle çok daha derin ve yetkin bir şekilde konuyu ele almamı sağlıyor. Daha önce belgeselini yaptığım ‘Tavuri’ zaten kronik suçluydu ve büyük bir hırsızdı. “Ayna” eserimde de yüzleşmeye davet var. Seyircinin aynaya bakıp kendini görebilmesini istiyorum” şeklinde konuşuyor. Eser, Arkhe tarafından düzenlenen bienal çerçevesinde 6 Aralık’a kadar Lefkoşa’da görülebilecek.

Derviş Zaim.

Sanat eserine ilham kaynağı olan “Tavuri” Kıbrıs’ın meşhur dolandırıcısı Mustafa Serttaş’ın (Tavuri) hayatını işleyen hikâyesiyle dikkat çekmişti. Zaim’in sanat yolculuğu ise 2024’te sergilenen “Berzah” adlı enstalasyon-performansla başlamıştı.

