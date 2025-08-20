Sonunda masaya geldiler! Spotify İstanbul'da ofis açacak

MURAT ÖZTEKİN - Edinilen bilgiye göre Spotify yetkilileri ile Bakan Ersoy, aslında günler önce buluştu. Yapılan toplantıda bütün problemler Bakanlık tarafından platform yetkililerinin önüne kondu. Sonrasında ise Spotify, atacakları adımları bir mektup şeklinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sundu.

Buna göre, dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından Spotify, gelecek sene İstanbul’da ofis açarak Türkiye’deki müzik endüstrisiyle daha yakın çalışılacak. Ayrıca Spotify, eylül ayında İstanbul’da büyük bir “Müzik Zirvesi” düzenleyecek. Dünyadan ve Türkiye’den sektör temsilcilerinin katılacağı zirvenin açılış konuşmasını ise Bakan Ersoy yapacak.

Bakan Ersoy, mevzuya dair sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptığımız toplantıda önemli adımlar için kararlar aldık. Ülkemizin müzik ekosisteminin Spotify’dan hak ettiği desteği görmesi için kısa sürede somut ilerlemeleri birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

2,8 MİLYAR YENİ DİNLEYİCİYE ULAŞTILAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk sanatçıların global yükselişinde 2024’ün bir dönüm noktası olduğunu duyurdu. Türk sanatçılar dünya genelinde 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaştı. Spotify verilerine göre Türk sanatçılar, telif gelirlerinin yarısından fazlasını Türkiye dışındaki dinleyicilerden elde etmeye başladı.

Öte yandan Rekabet Kurumu’nun Spotify hakkında başlattığı inceleme devam ediyor.