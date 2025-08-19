Spotify yola geldi! Bakan Ersoy duyurdu: 2026'da İstanbul'da ofis açılacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026'da İstanbul'da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki işbirliklerini daha da derinleştirecek." ifadelerini kullandı.
Spotify, Türkiye’de uzun süredir “listelerde rüşvet” ve “bot dinlenme” iddialarıyla gündemdeydi. Sanatçılar, platformun oluşturduğu listelerin şeffaf kriterlere dayanmadığını savunurken, dinlenme sayılarına yapay şekilde müdahale edildiği öne sürülmüştü. Bu tartışmalar sonrası Spotify, Türkiye’deki editörleri hakkında inceleme başlatmış, Rekabet Kurumu da 2024 yazında şirketle ilgili soruşturma açmıştı.
BAKAN ERSOY: SPOTIFY TÜRKİYE'DE OFİS AÇACAK
Tüm bu iddiaların gölgesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify’ın 2026’da İstanbul’da ofis açacağını duyurdu. Bakan Ersoy, bu adımın Türkiye’nin müzik ekosistemine güç katacağını, telif gelirlerinden sanatçıların daha adil pay almasına zemin hazırlayacağını belirtti.
Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptıkları toplantıda önemli adımlar için kararlar aldıklarını aktardı.
Türkiye'nin müzik ekosisteminin Spotify'den hak ettiği desteği alması için kısa sürede somut ilerlemeler kaydedeceklerini belirten Ersoy, şunları ifade etti:
"Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026'da İstanbul'da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki işbirliklerini daha da derinleştirecek. Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul'da açılışını yapacağımız Müzik Zirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz. Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024'te 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı. Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor. Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü işbirliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak. Türkiye'nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz."