Spotify yola geldi! Bakan Ersoy duyurdu: 2026'da İstanbul'da ofis açılacak

Spotify, Türkiye’de uzun süredir “listelerde rüşvet” ve “bot dinlenme” iddialarıyla gündemdeydi. Sanatçılar, platformun oluşturduğu listelerin şeffaf kriterlere dayanmadığını savunurken, dinlenme sayılarına yapay şekilde müdahale edildiği öne sürülmüştü. Bu tartışmalar sonrası Spotify, Türkiye’deki editörleri hakkında inceleme başlatmış, Rekabet Kurumu da 2024 yazında şirketle ilgili soruşturma açmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

BAKAN ERSOY: SPOTIFY TÜRKİYE'DE OFİS AÇACAK

Tüm bu iddiaların gölgesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify’ın 2026’da İstanbul’da ofis açacağını duyurdu. Bakan Ersoy, bu adımın Türkiye’nin müzik ekosistemine güç katacağını, telif gelirlerinden sanatçıların daha adil pay almasına zemin hazırlayacağını belirtti.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptıkları toplantıda önemli adımlar için kararlar aldıklarını aktardı.

Türkiye'nin müzik ekosisteminin Spotify'den hak ettiği desteği alması için kısa sürede somut ilerlemeler kaydedeceklerini belirten Ersoy, şunları ifade etti: