İddialar alıp yürümüştü! Spotify, Türkiye'deki editörleri için inceleme başlattı

Dijital müzik platformlarından Spotify, bir süredir sanatçı ve dinleyicilerin şikayetlerine maruz kalıyordu.

Pek çok şarkıcı, platformda oluşturulan listelerin hangi kriterlere göre oluşturulduğunu anlamadığını, sürecin profesyonel ve doğru şekilde yürütülmediğini öne sürüyordu.

"BOT" İDDİASI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Ayrıca şarkı dinlenme sayılarına bot yüklendiği iddiası da gündeme gelmişti. Bu gelişmelerin ardından da Rekabet Kurumu, 4 Temmuz'da Spotify hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Diğer yandan İsveç merkezli Spotify, HaberTürk'ün haberine göre Türkiye'deki editörler hakkında inceleme başlattığını açıkladı.