İddialar alıp yürümüştü! Spotify, Türkiye'deki editörleri için inceleme başlattı

İddialar alıp yürümüştü! Spotify, Türkiye'deki editörleri için inceleme başlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İddialar alıp yürümüştü! Spotify, Türkiye&#039;deki editörleri için inceleme başlattı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü müzik platformlarından Spotify, bir süredir oluşturulan listelerin mantıksızlığı ve 'rüşvet' iddiaları ile gündemdeydi. Şarkıcılar da bu konuda isyanda bulunurken ünlü şirket, Türkiye'deki editörleri hakkında soruşturma başlattı.

Dijital müzik platformlarından Spotify, bir süredir sanatçı ve dinleyicilerin şikayetlerine maruz kalıyordu.

Pek çok şarkıcı, platformda oluşturulan listelerin hangi kriterlere göre oluşturulduğunu anlamadığını, sürecin profesyonel ve doğru şekilde yürütülmediğini öne sürüyordu.

"BOT" İDDİASI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Ayrıca şarkı dinlenme sayılarına bot yüklendiği iddiası da gündeme gelmişti. Bu gelişmelerin ardından da Rekabet Kurumu, 4 Temmuz'da Spotify hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Diğer yandan İsveç merkezli Spotify, HaberTürk'ün haberine göre Türkiye'deki editörler hakkında inceleme başlattığını açıkladı. 

 

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
