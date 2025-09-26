Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Süper Lig'in 7'nci haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma öncesi Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında Corendon Alanyspor ile Galatasaray, 26 Eylül Cum agünü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Salih Mazlum'un yapacağı maçta 4'üncü hakemi de Melih Aldemir olacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), müsabakada VAR'da Alper Çetin, AVAR'da Anıl Usta ve AVAR 2'de Eren Özyemişcioğlu'nun görev alacağını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

