Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında Corendon Alanyspor ile Galatasaray, 26 Eylül Cum agünü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Salih Mazlum'un yapacağı maçta 4'üncü hakemi de Melih Aldemir olacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), müsabakada VAR'da Alper Çetin, AVAR'da Anıl Usta ve AVAR 2'de Eren Özyemişcioğlu'nun görev alacağını açıkladı.