Tarihi kalede çalışma var! Malazgirt’in sırları aydınlanacak

MURAT ÖZTEKİN - Muş Alparslan Üniversitesince, Muş’un Malazgirt ilçesinde bulunan kalede 30 kişilik ekiple başlatılan kazıyla bölgenin tarihinin aydınlatılması hedefleniyor.

Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi A. Oğuzhan Karaçetin, kalenin Malazgirt Savaşı’ndaki çatışma alanlarından biri olduğunu kaydederek yapının tamamını ortaya çıkararak, alanı bir açık hava müzesine çevirmek istediklerini söyledi.

Arkeologlar, Bizans ve Selçuklular için stratejik öneme sahip olan kalenin giriş kapısında kazı yaparak, yapının hangi tarihler arasında kullanıldığını tespit etmeye çalışacak.