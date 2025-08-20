Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tarihi kalede çalışma var! Malazgirt'in sırları aydınlanacak

Tarihi kalede çalışma var! Malazgirt’in sırları aydınlanacak

Tarihi kalede çalışma var! Malazgirt’in sırları aydınlanacak
Türklerin Anadolu’ya adım attığı Malazgirt Savaşı’nda mühim rol oynayan yapılardan biri olan Malazgirt Kalesi’nin tarihî dokusu, kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Muş Alparslan Üniversitesince, Muş’un Malazgirt ilçesinde bulunan kalede 30 kişilik ekiple başlatılan kazıyla bölgenin tarihinin aydınlatılması hedefleniyor.

Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi A. Oğuzhan Karaçetin, kalenin Malazgirt Savaşı’ndaki çatışma alanlarından biri olduğunu kaydederek yapının tamamını ortaya çıkararak, alanı bir açık hava müzesine çevirmek istediklerini söyledi.

Arkeologlar, Bizans ve Selçuklular için stratejik öneme sahip olan kalenin giriş kapısında kazı yaparak, yapının hangi tarihler arasında kullanıldığını tespit etmeye çalışacak.

