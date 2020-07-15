Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yakın tarihin en uzun gecelerinden biri olan 15 Temmuz’un üzerinden tam dört sene geçti. O gece, hem Türkiye’nin gördüğü en büyük ihanetlerden birine sahne oldu, hem de kahramanlıklara... FETÖ’nün darbe teşebbüsüne kalktığı gecede birbirinden sıra dışı ve acılı hikâyeler yaşandı... Hâliyle 15 Temmuz birçok siyasi kitaba mevzu oldu. Ama hayatın ta kendisi olan edebiyat da bu karanlık geceye aynaydı. Gelin aradan geçen zamanda 15 Temmuz’a dair kaleme alınan romanlara ve diğer edebiyat eserlerine göz atalım…

İKİ ARKADAŞIN HİKÂYESİ

Bahadır Yenişehirlioğlu’nun 15 Temmuz gecesi zihninde kurguladığını söylediği “Kara Güneş”, darbe teşebbüsünü iki arkadaş üzerinden ele alıyor. FETÖ’ye uzun bir tarihî perspektiften bakılan eserde biri demokrasi taraftarı diğeri darbeci olan iki arkadaş, Boğaziçi Köprüsü’nde karşı karşıya getiriliyor. Taşra temelli bir roman olan “Kara Güneş”, bir devir tasviri de sunuyor. Eser Timaş yayınlarından çıktı.

SAAT SAAT DARBE GECESİ

Yazar Ali Erkan Kavalı’nın Nesil Yayınlarından çıkan “15 Temmuz Diriliş Destanı” eseri de o gecenin romanlarından. Yazarın 15 Temmuz’da yaşananları saat saat anlattığı kitap, darbe teşebbüsünün merkezi olan yerlerde geçiyor. Şahsi hatıralar barındıran kitap, darbe atmosferini yeniden yaşatıyor.

SEMBOLLERLE 15 TEMMUZ

15 Temmuz Roman Yarışması’nda mükâfat kazanan Recep Seyhan’ın “Ebu Cehil Karpuzu” isimli eseri de darbe teşebbüsüne dair dikkat çeken romanlardan. Sembolik bir anlatıma başvurulan eserde, darbe teşebbüsü gecesi ve onu hazırlayan dönemler şifreli isimlerle, sanki başka bir ülkede geçiyormuş gibi işleniyor. Kitap, birçok kişiliğe bürünmüş bir karakter üzerinden okuyucuya hitap ediyor.

İHANETİN ÇİFT TARAFI

Safiye Çetinkaya’nın kaleme aldığı “Asrın İhaneti” adlı eser ise bir karı koca üzerinden 15 Temmuz ihanetine odaklanıyor. İkisi de doktor olan çift FETÖ tarafından kandırılıyor, darbe gecesinde ise her biri farklı tarafta yer alıyor. Hayat Yayınlarının neşrettiği eser, ihanete aile mefhumu üzerinden dramatik bir üslupla yaklaşıyor.