Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanat mekânı, “Alexis Gritchenko - İstanbul Yılları” sergisi ile Ukraynalı sanatçının 1919-1921 yılları arasında yaşadığı İstanbul’u konu alan eserlerini seyirciyle yeniden buluşturuyor. Sergi ile paralel olarak tasarlanan konuşmalar ise Meşher’in online hesaplarında devam ediyor. Gritchenko’nun, İstanbul’u ziyaretinden 100 yıl sonra, sanatçının o dönemde ürettiği 150’den fazla eser, günlüğünün ışığında, ilk defa bu sergide bir araya geliyor. Gritchenko, İstanbul’da en çok etkilendiği Ayasofya’dan surlara, Üsküdar’dan Galata’ya ve hatta Büyükada’ya uzanan eserlerinde kendine özgü üslubu ve renk paletiyle şehri tasvir ediyor. Güncel sergi, 1 Kasım’a kadar görülebilecek.