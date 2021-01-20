Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yeni yılın ilk faaliyetinde ZKM | Sanat ve Medya Merkezi Karlsruhe Başkanı ve CEO’su Prof. Peter Weibel “Yerelin Dışında Müze” başlıklı bir online konuşma gerçekleştirecek. Müzelerin geleceğinin konuşulacağı programda, pandemiyle beraber dijitalleşmenin müzelere tesiri ve müzelerin bir platform fonksiyonu kazanması ele alınacak. 22 Ocak, Cuma saat 16.00’da gerçekleştirilecek çevrim içi konuşmada seyirciler de sorularını paylaşabilecek. Programa Sakıp Sabancı Müzesi web adresinden kayıt yaptıran herkes katılabilecek.