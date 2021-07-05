Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“15/07 Şafak Vakti” adlı eser, hadisenin 5. yıl dönümünde seyirciyle buluşacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da desteklenen filmi Volkan Kocatürk yönetirken, Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper başrollerde yer alıyor. “Eserde, darbe teşebbüsü esnasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşananlara odaklanılıyor. İHA

15 Temmuz anma programları bu yıl 'Türkiye Geçilmez' temasıyla gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının bu yıl "Türkiye Geçilmez" temasıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.