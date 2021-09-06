Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Film, New York Indepedent Cinema Awards adlı festivalde “En İyi Uluslararası Film” ödülüne layık görüldü. “Flaşbellek” daha önce de Arizona eyaletindeki 27. Sedona Film Festivali’nde “En İyi Uluslararası Film” mükâfatını kazanmıştı. Zaim’in eseri, Suriye’den Türkiye’ye uzanan bir yolculuğun meydana getirdiği dönüşüm hikâyesini, heyecan dolu bir serüven olarak ele alıyor. “Flaşbellek”te Arap sinemasının saygın oyuncularından Salah Bakri ile Ali Süleyman yer alıyor. Yönetmen Zaim, eserinin uluslararası yolculuğuna eylül sonunda Taşkent film festivali ile devam edeceğini ifade ediyor. “Flaşbellek”in 2021-22 sinema sezonunda salonlarda Türk seyircisi ile buluşması bekleniyor.

Altın Koza'da üç isme onur ödülü Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 13 -19 Eylül tarihlerinde, 28. defa sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.