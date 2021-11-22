Türkiye Gazetesi

Nuh Albayrak'ın çıkardığı serinin ilk eseri olan “İçten Dıştan Entrikalar”, ktb Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Albayrak’ın “40 yıllık birikimim” şeklinde nitelendirdiği eser, İslamiyetin başından beri gelişen entrikaları ortaya koyarak, bunların daha ziyade içerideki devşirmeler üzerinden yürütüldüğünü gözler önüne seriyor. Kitapta Hempher, İbrahim Zeki ve Abdülvehhab gibi tarihî karakterlere vurgular yapılarak İslam dünyasına verilen zararın Anglosakson kökenli olduğu kaydediliyor. Albayrak eser hakkında “Mutlaka bilinmesi gereken hıyanetleri, özetleyerek, her ebeveyni yıllar sürecek yorucu bir çalışmadan kurtarmak istedim” ifadelerini kullanıyor.

Ebru Turhan'dan kitap: Şirket müzeciliği kültür mirası Türkiye’de şirket müzesi kavramına katkıda bulunmak adına araştırmalar yapan Ebru Turhan, yurt içinde ve yurt dışındaki gözlemlerini bir kitapta topladı. Global marka hâline gelmek isteyen sanayi kuruluşları için rehber mahiyeti taşıyan “Köklere Yolculuk” isimli kitap, raflardaki yerini aldı.