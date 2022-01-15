Türkiye Gazetesi

2020 şubat ayında açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi , Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan özelliklere sahip. Kütüphane 7 gün 24 saat hizmet veriyor ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip.

Kütüphanede 140 farklı dilde, 4 milyon 100 bin basılı kaynak ve 200 milyonun üzerinde erişilebilir e-Kaynak yer alıyor ve 2020 yılında 315 bin 710, geride bıraktığımız yıl ise 673 bin 121 kişi tarafından ziyaret edildi. Okul, kurum ve özel misafir gruplarından oluşan toplamda 50 bin 306 kişiye hizmet veren Cumhurbaşkanlığı Millet kütüphanesinde geçtiğimiz yıl 32 ülkeden başbakan, meclis başkanı, bakan ve büyükelçiler ağırlandı.

2500 kapasiteli Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldığı günden bu yana ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

BİN KİŞİLİK KAPASİTE 2 BİN 500'E ÇIKARILDI

Kütüphane pandemi nedeniyle 15 Mart- 31 Mayıs 2020 arasında ziyaretçi kabul edilmedi ve 1 Haziran 2020 itibarıyla 09.00-18.00 saatleri arasında anlık 1000 kişi kapasiteyle sınırlandırılmıştı.

Ülke genelinde koronavirüs aşılanma oranının artması, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ve yükseköğretimde yüz yüze eğitimin devam etmesiyle beraber Millet Kütüphanesi'nin çalışma saatleri ve ziyaretçi kapasitesinde de güncellemeye gidildi ve kapasite önce 1500'e daha sonra 2 bin 500'e çıkarıldı.

ERDOĞAN'IN GENÇLERLE BULUŞMA NOKTASI

Yurt içi ve yurt dışı birçok sergiye ev sahipliği yapan kütüphanede aralarında "29 Ekim Etkinliği ve Milli Mücadele Sergisi", "100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi", "Matbaanın Ön Sözü Basmacı İbrahim Efendi Müteferrika Sergisi", "KKTC'de 100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi" ve "Kazakistan Yolu Türk Birliği Sergisi" gibi birçok sergi ziyaretçilerle buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmalarına ve söyleşilerininde yapıldığı kütüphanede, "Yunus Emre ve Dünyada Türkçe", "Ahi Evran ve Ahilik", "Hoca Ahmed Yesevi" ve "İstiklal Marşımız: Sözel Vatanımız" söyleşileri ve çeşitli kitap tanıtımları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Millet Kütüphanesini 350 bin kişi ziyaret etti” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Millet Kütüphanemizi, salgın kısıtlamalarına rağmen, şimdiye kadar çoğunluğu gençlerden oluşan 350 bin kişi ziyaret etmiştir. Kubbe çevresinde, Alak Suresi’nin ‘O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir’ ayetleri yazan kütüphanemizin daha nice kişiye ilham olacağına inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni 1 yılda yaklaşık 342 bin kişi ziyaret etti Covid-19 salgını nedeniyle 15 Mart-31 Mayıs 2020 arasında ziyaretçi kabul edilmeyen kütüphane, 1 Haziran 2020 itibarıyla 09.00-18.00 saatleri arasında anlık 1000 kişi kapasiteyle sınırlandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi yarın açılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin açılışını yapacak.