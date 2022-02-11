Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük ikinci kıtası olması nedeniyle Afrika kıtası, evrensel boyutta pek çok farklı kültürün ve yaşam tarzının bir arada bulunduğu coğrafi noktalar arasında yer almaktadır. Afrika kıtasındaki ülkeler ise uzun yıllara dayanan bu kültür zenginliği, tarihi, konuşulan dilleri ve çeşitli etnik grupları ile dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların dikkatini çekmeyi başarmakta ve keşfedilmeyi beklemektedir.

Peki dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Afrika kıtasındaki ülkeler hangileridir? Farklı kültürlere ev sahipliği yapan bu ülkelerin başkentleri ve yüzölçümleri nelerdir?

İşte hem coğrafi özellikleri hem de kültürel değerleri ile hemen herkeste merak uyandıran Afrika kıtasına dair merak edilen bu soruların yanıtları!

Afrika Kıtasındaki Ülkeler Nelerdir?

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi dünyanın en renkli kıtalarından biri olan Afrika’da, kültürü; yemekleri; insanları ve ülkeleri ile merak uyandıran çok farklı nokta bulunuyor. Kara parçalarının yanı sıra akarsuları, gölleri ve nehirleri ile dünya haritasında 30.370.000 km²’lik alan kaplayan Afrika kıtası, dünyanın en büyük kıtaları sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Afrika kıtasına yapmış olduğu seyahatlerindeki anılarını kaleme alan Emine Erdoğan “Afrika Seyahatlerim” kitabında, yüzyıllardan beri ötekileştirilen Afrika kıtasına ve Afrika halkına bambaşka bir gözle bakıyor.

Öte yandan Afrika kıtasındaki ülkeler, konum itibariyle coğrafi kaynaklar bakımından dünyanın en zengin bölgelerinden birinde olmalarına rağmen ekonomik yönden ne yazık ki dünyanın en fakir ülkeleri arasında sayılmaktadır.

1 milyarı aşkın nüfusu ile dünyanın en kalabalık ikinci kıtası olan Afrika’daki yoksulluğa karşı Türkiye’nin tutumunun diğer ülkelere göre çok daha farklı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Bunda Afrika kıtasındaki ülkelerin yoksulluğuna bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek ve bu zengin coğrafyada hayat süren insanlarla ilişkileri güçlü tutabilmek adına sık sık ziyaretler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın payı ise oldukça büyük.

Afrika kıtasındaki ülkeleri ziyaret etmeden önce gideceği yerler ile ilgili yaptığı araştırmaları okurları ile paylaşan Emine Erdoğan, Afrika Seyahatlerim kitabına ziyaretlerinde ülkelerin first ladylerinden ve büyükelçiler ve eşlerinden öğrendiklerini de eklemeyi ihmal etmemiş.

Bu anlamda gerek Emine Erdoğan tarafından kaleme alınan Afrika Seyahatlerim kitabı, gerekse de Afrika’nın yardıma muhtaç bölgelerindeki ihtiyaçları giderecek proje ve çalışmaların; dünyanın en büyük kıtalarından biri olan Afrika kıtasını daha yakından tanımamıza ve anlamamıza yardımcı olacağı bir gerçek.

Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan Afrika kıtasında yer alan ülkelerin belli başlı özelliklerine, başkentlerine ve yüzölçümlerine bakalım.

Güney Afrika Ülkeleri ve Başkentleri

Afrika kıtasının güneyinde yer alan Güney Afrika bölgesi, 8 ülkeye ev sahipliği yapmaktadır. Bu ülkeleri aşağıdaki gibi listelemek mümkün:

1. Botsvana

Botsvana ya da resmî ismi ile Botsvana Cumhuriyeti, Afrika kıtasındaki kara ülkelerinden bir tanesidir. Buna ek olarak Botsvana, ekonomik yönden büyüme kaydeden ülkeler arasında sayılabilir.

Başkenti: Gaborone

Yüzölçümü: 582.000 km²

2. Lesotho

Lesotho, Afrika kıtasında yer alan, yüzölçümü en küçük ülkelerden biri olarak ön plana çıkmaktadır.

Başkenti: Maseru

Yüzölçümü: 30.355 km²

3. Namibya

Namibya, büyük bir çoğunluğu Namib çölünde yer alan toprakları 14 farklı bölgeye ayrılmış olan bir Güney Afrika ülkesidir.

Başkenti: Windhoek

Yüzölçümü: 825. 418 km²

4. Güney Afrika Cumhuriyeti

Afrika kıtası ile aynı ismi taşıyan iki Afrika ülkesinden biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti, üç ayrı başkente sahip olması ile dikkat çekmektedir. Buna ek olarak Afrika kıtasındaki ülkelerin büyük bir çoğunluğu ekonomik yönden kötü durumda olsa da Güney Afrika Cumhuriyeti kıtada sanayinin en çok geliştiği ülke olarak gösterilebilir.

Başkentleri: Cape Town, Pretoria, Bloemfontein

Yüzölçümü: 1.219.912 km²

5. Esvatini Krallığı

1968 yılında Birleşik Krallık’tan ayrılan Esvatini Krallığı, Afrika kıtasının en küçük ikinci ülkesi konumundadır.

Başkenti: Mbabane, Lobamba, Manzini

Yüzölçümü: 17.364 km²

6. Angola Cumhuriyeti

Angola Cumhuriyeti, Afrika kıtasında ekonomik gelir seviyesinin yüksek olduğu en büyük üç ülkeden biri olarak ön plana çıkmaktadır.

Başkent: Luanda

Yüzölçümü: 1. 246.700 km²

7. Malavi Cumhuriyeti

Malavi Cumhuriyeti, en az gelişmiş Güney Afrika ülkeleri arasında yer almaktadır.

Başkent: Lilongwe

Yüzölçümü: 118.480 km²

8. Mozambik

Mozambik, yüzölçümü ile dünyanın en büyük 36. ülkesi arasında yer alan bir Afrika ülkesidir.

Başkent: Maputo

Yüzölçümü: 799.380 km²

Kuzey Afrika Ülkeleri ve Başkentleri

Müslüman halkın çoğunlukta olduğu Kuzey Afrika bölgesinde 6 ülke bulunmaktadır.

1. Fas

Fas Krallığı, 37 vilayeti ve iki büyük şehri ile güçlü bir idari yapılanmaya sahip olan bir Afrika kıtası ülkesidir.

Başkent: Rabat, Kazablanka

Yüzölçümü: 710.850 km²

2. Tunus

Tunus, başkenti ile aynı ismi taşıyan, Üniter Yarı Başkanlık sistemi ile yönetilen bir Kuzey Afrika ülkesidir.

Başkent: Tunus

Yüzölçümü: 163.610 km²

3. Cezayir

Kuzey Afrika bölgesinde yer alan Cezayir, Afrika kıtasının yüzölçümü bakımından en büyük ülkesi olma özelliğine sahiptir.

Başkent: Cezayir

Yüzölçümü: 2.381.741 km²

4. Libya

Afrika kıtasındaki ülkeler arasında en büyük yüzölçümlerinden birine sahip olmasına rağmen %90’ı çöllerle kaplı olan Libya, aynı zamanda bölgenin petrol rezervi bakımından en zengin ülkeleri arasında yer almaktadır.

Başkent: Trablus

Yüzölçümü: 1.759.541 km²

5. Mısır

Dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında 15. sırada yer alan Mısır, tarihte medeniyetlerin kurulduğu ilk noktalardan biri olması sebebiyle kültürel anlamda keşfedilmesi gereken pek çok yerin bulunduğu Afrika ülkelerine örnek gösterilebilir.

Başkent: Kahire

Yüzölçümü: 1.002.450 km²

6. Sudan

Afrika kıtasında nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Sudan, pek çok farklı kültüre ve değere ev sahipliği yapmaktadır.

Başkent: Hartum

Yüzölçümü: 1.886.068 km²

7. Batı Sahra

Batı Sahra, günümüzde üçte ikisi Fas tarafından yönetilen bir Afrika ülkesidir.

Başkent: Laayoune

Yüzölçümü: 252.120 km²

Orta Afrika Ülkeleri ve Başkentleri

Orta Afrika, adından da anlaşılacağı üzere Afrika kıtasının tam ortasındaki bölgeye verilen isimdir. Orta Afrika’da bulunan 9 ülkeyi sırasıyla aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

1. Angola

Angola, genç nüfusu ve geniş yüzölçümü ile Orta Afrika’nın ekonomik yönden gelişimini aralıksız sürdüren ülkeleri arasında yer almaktadır.

Başkent: Luanda

Yüzölçümü: 1.247.000 km²

2. Kamerun

Kamerun, hem Batı hem de Orta Afrika’da sınırları olan; zengin nüfusu ile pek çok farklı etnik grubun üzerinde yaşam sürdüğü bir Afrika kıtası ülkesi olarak öne çıkmaktadır.

Başkent: Yaounde

Yüzölçümü: 475.442 km²

3. Orta Afrika Cumhuriyeti

Orta Afrika Cumhuriyeti, denize kıyısı olmayan bir Afrika ülkesidir.

Başkent: Bangui

Yüzölçümü: 622.984 km²

4. Çad

Çok büyük bir kısmı Sahra çölü ile kaplı olan Çad, ismini Çad Gölü’nden almış olan bir Orta Afrika ülkesidir.

Başkent: Encemine

Yüzölçümü: 1.284.000 km²

5. Kongo Cumhuriyeti

Tarihte ismi pek çok kez değişmiş olsa da şu anda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile aynı ismi kullanan Kongo Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta batı bölümünde yer almaktadır.

Başkent: Brazavil

Yüzölçümü: 342.000 km²

6. Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, yüzölçümü bakımından Afrika’daki ikinci; dünyadaki ise en büyük on birinci ülkedir.

Başkent: Kinşasa

Yüzölçümü: 2.345.000 km²

7. Ekvator Ginesi Cumhuriyeti

Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, ekvatora yakın bir konumda yer alan kara ve adalardan oluşan bir Afrika ülkesidir.

Başkent: Kito

Yüzölçümü: 283.560 km²

8. Gabon

Yeraltı madeni bakımından zengin bir ülke olan olan Gabon, ırmakları ve zengin canlı çeşitliliği ile dünya turizminin dikkat çeken ülkeleri arasında yer almaktadır.

Başkent: Librevil

Yüzölçümü: 267.667 km²

9. Sao Tome ve Principe

Gine Körfezi açıklarında bir ada ülkesi olan Sao Tome ve Principe bu özelliği ile temiz suya erişimin en yüksek olduğu Afrika ülkeleri arasında sayılmaktadır.

Başkent: Sao Tome

Yüzölçümü: 1.001 km²

Batı Afrika Ülkeleri ve Başkentleri

Afrika kıtasının batısında yer alan ülkeleri aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

1. Benin

Yoğun nüfusu ve renkli kültürüne rağmen Benin, Afrika kıtasının en yoksul ülkeleri arasında gösterilmektedir.

Başkent: Porto Novo

Yüzölçümü: 114.763 km²

2. Yeşil Burun Adaları

Kabo Verde ya da resmî adıyla Yeşil Burun Adaları, 18 farklı adadan oluşan bir Batı Afrika ülkesidir.

Başkent: Praia

Yüzölçümü: 4.033 km²

3. Burkina Faso

Etnik grupları ve kuşaklar arası aktarılan gelenek ve görenekleri ile Afrika kıtasının en renkli ülkelerinden biri olan Burkina Faso, doğal güzellikleri ile dikkat çeken ve yoksul olması nedeniyle Türkiye’den en çok insani yardımın yapıldığı yerlerden bir tanesidir.

Başkent: Vagadugu

Yüzölçümü: 274.200 km²

4. Fildişi Sahili

Dünya kakao üretiminin merkezi konumunda yer alan Fildişi Sahili, dünya turizminin de en yoğun olduğu ülkelerden biri olarak ön plana çıkmaktadır.

Başkent: Yamusukro

Yüzölçümü: 322.463 km²

5. Gambiya

Gambiya, kapladığı alan bakımından Afrika kıtasının en küçük ülkesi olarak bilinmektedir.

Başkent: Banjul

Yüzölçümü: 11.295 km²

6. Gine

Afrika kabilelerinin çoğunlukta olduğu Gine, kültürel mirasın hala korunduğu ve renkli kültürü ve yöresel yemekleri ile dikkat çeken, bununla birlikte Afrika’da eğitim ve ekonomik refah seviyesinin en düşük olduğu yerler arasında bulunmaktadır.

Başkent: Konakri

Yüzölçümü:245.857 km²

7. Gana

Zengin maden yataklarına sahip ülkelerden biri olan Gana, Afrika kıtasının ikinci en büyük altın üreticisidir.

Başkent: Akra

Yüzölçümü:238.535 km²

8. Liberya

Liberya, ismi “özgürlük” anlamına gelen; bununla birlikte temsili demokrasi ile yönetilen bir Batı Afrika ülkesidir.

Başkent: Monrovia

Yüzölçümü: 111.369 km²

9. Mali

Afrika’da denize kıyısı olmayan ülkelerden biri olan Mali, büyük yüzölçümü ve genç nüfusuna rağmen ne yazık ki ekonomik istikrarsızlığın üst seviyelerde yaşandığı ülkelerden biri olarak ön plana çıkmaktadır.

Başkent: Bamako

Yüzölçümü: 1.240.000 km²

10. Nijer

Nijer, dünyanın ve Afrika’nın en fakir, kapladığı geniş alanın yarısından fazlasının da çöllerle kaplı olduğu ülkelerden biridir.

Başkent: Niamey

Yüzölçümü: 1.267.000 km²

11. Nijerya

Nijerya, 250’den fazla etnik grubu ile Afrika kıtasında nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ülke olarak tanınmaktadır.

Başkent: Abuja

Yüzölçümü:923.768 km²

12. Moritanya

İlginç gelenekleri ile dikkat çeken Moritanya, Sahra Çölü’nün yer aldığı ve metrekare başına düşen insan sayısının en yoğun olduğu Afrika kıtası ülkelerindendir.

Başkent: Nuakşot

Yüzölçümü: 1.030.000 km²

13. Senegal

Senegal, Afrika kıtasının en batısında bulunan ülkedir.

Başkent: Dakar

Yüzölçümü: 196.722 km²

14. Sierra Leone

Aslanları ve yağmur ormanları ile dikkat çeken Afrika ülkesi Sierra Leone, sanayisi en gelişmiş ülkelerden biri olarak ön plana çıkmaktadır.

Başkent: Freetown

Yüzölçümü: 71.740 km²

15. Togo

Batı Afrika’nın en küçük ülkelerinden biri olan Togo, son yıllarda ekonomik gelişim düzeyi ivme kazanan yerlere örnek gösterilebilir.

Başkent: Lome

Yüzölçümü: 56.785 km²

Doğu Afrika Ülkeleri ve Başkentleri

Yüzölçümü 3.653.000 km² olan Afrika kıtasının doğusunda 7 ülke bulunmaktadır.

1. Cibuti

Afrika kıtasının en küçük ülkelerinden biri olan Cibuti, Fransa’nın dünyadaki en büyük askeri üssünü bulundurması ile bilinmektedir.

Başkent: Cibuti

Yüzölçümü: 23.200 km2

2. Eritre

Eritre, Doğu Afrika’nın yüzölçümü en küçük ve en genç nüfusa sahip ülkesi olarak bilinmektedir. Halkın önemli bir kısmının Müslüman olduğu bölgede, çok sayıda dini yapı bulunmaktadır.

Başkent: Asmara

Yüzölçümü: 117.600 km²

3. Etiyopya

Etiyopya, Afrika Boynuzu’nda yer alan en büyük Afrika ülkesidir. Habeşistan olarak da bilinen ve kahve üretiminin yaygın olarak yapıldığı bu ülke, kabileleri ve ilginç gelenekleri ile dikkat çeken Afrika kıtasındaki ülkelerdendir.

Başkent: Addis Ababa

Yüzölçümü: 1.104.300 km²

4. Kenya

Hayvan çeşitliliği bakımından Afrika’nın en zengin ülkelerinden biri olan Kenya aynı zamanda bulunduğu kıtanın en güvenli lokasyonlarındandır.

Başkent: Nairobi

Yüzölçümü: 580.367 km²

5. Somali

Somali, Afrika kıtasının en uzun kıyı şeridine sahip olması ile bilinen; sahilindeki korsanları nedeniyle nispeten güvensiz yerlerden biri olarak ön plana çıkmaktadır.

Başkent: Mogadişu

Yüzölçümü: 637.657 km²

6. Tanzanya

130 kabileden oluşan Tanzanya, bu yönü ile kültürel etkileşimin en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesidir. Bununla birlikte Tanzanya’nın dünyanın en büyük karanfil üreticisi olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Başkent: Dodoma

Yüzölçümü: 947.303 km²

7. Uganda

Uganda veya resmî ismi ile Uganda Cumhuriyeti, büyük bir bölümü 14 yaşın altındaki nüfusu ile dünyanın en genç ülkeleri arasında sayılmaktadır.

Başkent: Kampala

Yüzölçümü: 241.550 km²

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