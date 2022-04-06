Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

2008 yılında vefat eden ve tarzıyla Matrakçı Nasuh’u hatırlatan sanatçının çalışmaları, İstanbul’da iki farklı mekânda açılan “Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan” adlı sergide görülebiliyor. Cam Küp Sanat Galeri’deki kısımda genç sanatçıların hazırladığı modern yorumlar ve dijital uygulamalar, Kadırga Sanat Galerilerinde ise Çolpan’ın kendi eserleri yer alıyor.

Sorularımızı cevaplayan serginin proje danışmanı ve Çolpan’ın öğrencisi Gülçin Anmaç “Nusret Hoca, günümüz çağdaş minyatür sanatında bir öncüdür. Kendisini mimarlık düşüncesi çok etkiledi. Şehirler, mekânlar ve kendine ait yerleştirme planları eserlerinde yer aldı. Bütün bunları geleneksel minyatür düsturlarından ayrılamadan yaptı. Matrakçı Nasuh, Kanuni Sultan Süleyman’la birlikte seferdeyken geçtikleri şehirleri resmetmişti. Nusret Hoca da, hep şehirleri tasvir etti. Fırça karakterinin en yakın olduğu isim Matrakçı Nasuh’tu” diye konuşuyor.

SANATA NEFES OLDU

Çolpan’ın kendi devrini anlatıp, minyatüre yeni bir bakış getirdiğini kaydeden Anmaç “Kendisi ayrı bir ekoldür. Sanata bambaşka bir nefes getirdi. Nusret Çolpan minyatür için bir mihenk oldu” diyor. “Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan” adlı sergiyi usta sanatçıyı anmak için hazırladıklarını kaydeden Gülçin Anmaç, sözlerine şöyle devam ediyor: Onu hatırlayalım ve yeni nesle tanıtalım istedik. Kadırga Sanat Galerilerinde farklı koleksiyonculardan derlenen 40 tane orijinal eser ve 19 eskizi yer alıyor. Bu eskizler ilk defa gün yüzüne çıkıyor. Minyatürlerden de hiç sergilenmiş olanlar var. Sergide suluboya olarak yaptığı 1973 tarihli ilk çalışması da ilk defa görülecek.

Yaklaşık elli eserin yer aldığı sergi, Fatih Belediyesi Cam Küp Sanat Galerisi ve Kadırga Sanat Galerilerinde 1 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

Metaverse’te Boğaz havası Metaverse’te çok özel bir sergi “kapılarını açtı”... Türkiye İş Bankasının 80 senelik resim koleksiyonundan hazırlanan NFT sergisi, dün ön izleme ile sanatseverlerle buluşmaya başladı.