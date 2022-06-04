Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

murat.oztekin@tg.com.tr



Yönetmen:

Alex Garland

Tür: Korku, Dram

Ülke: İngiltere



Sıra dışı bilim kurgu filmi “Ex Machina”le adından söz ettiren İngiliz yönetmen Alex Garland, bu defa aykırı bir korkuya imza attı: “Adamlar” (Men)… Sinemada giderek daha çok yer kaplayan kadın meselelerine, erkek bir yönetmenin gözünden bakılan eserde; ideolojik mevzu, korku ve dramla harmanlıyor. Eşi yeni ölen Harper adlı kadının, bir köyde yaşadığı gerilimleri merkezine alan filmde; Jessie Buckley’nin yanı sıra Rory Kinnear, Gayle Rankin ve Paapa Essiedu gibi oyuncular rol alıyor.

BİR ÖLÜM SONRASI…

Filmdeki hikâyenin merkezinde yaralı bir kadın var. Kocasıyla arasında anlaşmazlık olan Harper, onunla son münakaşalarında suratına tokat yiyince her şeyi bitirmeye karar verir. Ancak kapı dışarı ettiği kocasının, kısa bir müddet sonra üst kattan aşağıya düşmesine ve bilahare ölümüne şahitlik eder. Kadın, bu trajik durumdan sonra İngiltere taşrasındaki bir köyde ev kiralar. Niyetinde yaşadığı travmadan uzaklaşmak vardır. Ancak ah bu adamlar! Issız ormanda, karanlık dehlizlerde ve saklandığı evde ona musallat olacaklardır!

Köyün yanındaki gotik ev, ormanla da iç içedir. Etrafı keşfe çıkan Harper, şarkılar söyleyerek yaptığı orman yürüyüşünde eski tren yolunda esrarengiz bir adam görür. Derken peşine garip hâldeki başka bir adam takılır. Aynı adamı evinin bahçesinde de görünce durumu polise bildirir. Fakat akli dengesi yerinde olmadığı söylenen şahıs, polislerce serbest bırakılır. Gerilimlerden uzaklaşmak için sakin bir köye yerleşen yaslı kadın, böylece beklediğinin tam tersi hadiseler yaşamaya başlar ve karşılaştığı her erkekte ölen kocasından izler bulur...

ZÜMRÜTLÜ SİNEMATOGRAFİ

Sıradan bir korku filminden uzak olan eser, başında seyircisini bir “rüya” atmosferinin içerisine çekiyor. Harper’ın mazide yaşadıkları da bu rüyaya dâhil... Tabiattaki yeşil ve siyahın birlikte kullanımıyla da, “zümrüdümsü” tesirli bir sinematografi meydana getiriliyor.

TANIDIK ALT METİNLER

Fakat bu orijinal teknik unsurlara rağmen “Adamların” temelinde, aslında tanıdık bir alt metin yatıyor: Her erkek -çocuk bile olsa- kadınlara zarar vermekte… Bu sert ve peşin hükümlü fikir ise yoğun sembolik karakter ve olaylarla tasvir ediliyor. Mesela oyuncu Rory Kinnear en az sekiz karakteri birden canlandırıyor. Sapık adam, polis, papaz hatta çocuk ve diğerleri hep aynı erkek suretinde... Bundan “Siz erkekler, hepiniz aynısınız!” minvalinden bir serzeniş çıkarmak da mümkün, yaralı kadınların çarpık dünya bakışını da… Ama bana birincisi daha mantıklı geliyor!

KORKUNUN TA KENDİSİ

Eserin son çeyreğinde ise ge-rilim tamamen korkuya dönüyor. Erkek milleti de bunun unsuru hâline geliyor. Bu sekanslarda insan bedeni kullanılarak, rahatsız edici tasvirler oluşturuluyor. Hikâye anlatımındaki tekrarlar ve yoğun sembolik anlatım ise seyir zevkini baltalıyor.

“Adamlar” böylece sinemada giderek yükselen feminist cereyanı, üst çıtaya taşıyan bir film oluyor. Bazı orijinal anlatım teknikleri barındırsa da ideolojik baskınlığı bunu gölgeliyor.





Filmde sembolik tasvirlere çok fazla başvuruluyor.







“KARANLIK MADDE”



Yönetmen:

İman Tahsin

Tür: Korku, Macera

Ülke: Türkiye

Sinemadaki korku türünün, komedi gibi mahalli tarafları kuvvetli... Yani herkesin korkusu kendine demek mümkün! Türk sinemasında da korku denilince daha ziyade merkezinde cin hikâyelerinin olduğu eserler öne çıkıyor. Kültürel background’ı zengin bu filmlerin yanında tek tük alternatif korkulu hikâyeler de üretiliyor. Bugünlerde vizyona misafir olan “Karanlık Madde” işte o filmlerden biri... Yönetmen koltuğunda İranlı İman Tahsin’in oturduğu yerli eser, bir grup maceracının çıktığı yolculuk ile kâinatta hâlâ gizemini koruyan unsurlardan biri olan karanlık maddenin kesiştiği gerilim dolu bir hikâyeyi işliyor. Filminin oyuncu kadrosunda Ahmet Yıldırım, Nihan Aşıcı, Orkun Olgar, Ahmet Pınar, Dilek Serbest gibi isimler yer alıyor. Eser, bir karakterin gözünden seyirciye aktarılıyor ve 10 kişilik bir grubun, Aladağlara kampa gitmesiyle şekilleniyor. Bu seyahate gönülsüz çıkan Can, hayaller görmeye başlıyor ve esrarengiz bir güç ekibe etki ediyor…



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