Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dün basın toplantısı ile başlayan sinema organizasyonu 12 Punto 2022, 26 Haziran’a kadar düzenlenecek panel, masterclass, söyleşi ve sunumlarla İstanbul Beşiktaş’taki Feriye Sineması’nda devam edecek. Sahasında uzman isimlerin misafir olacağı programlarda; sinema, film festivalleri, senaryo, yeni nesil üretim ve dağıtım biçimleri geleceğin yönetmen ve yapımcı adaylarıyla birlikte ele alınacak.

Pazarlama danışmanı Alvaro Vega, Avrupa Film Akademisi Başkanı Mike Downey ve Eurimages Direktörü Susan Newman Baudais masterclass’taki isimlerden olacak. On iki finalist proje arasından seçilenler 26 Haziran’da yapılacak kapanış ve ödül töreninde mükâfat alacak. Öte yandan herkese açık film gösterimleri ve yönetmenlerle söyleşiler de Feriye Sineması’nda gerçekleştirilecek. Aynı zamanda jüri üyesi olan Filistinli yönetmen Elia Suleiman, “Burası Cennet Olmalı” filmiyle seyirciyle buluşacak.

PERDE DE ANADOLU'YLA SAVAŞILIYOR

Basın toplantısında konuşan TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz “Aslında 12 Punto bir itiraz. Neye itiraz? Türkiye’de yerleşik olan festival jüri sistemine itiraz. Bu sistemin Türk sinemasına bir fayda sağlamadığını gördük. Türk sinemasını kendi dairesi içerisine sokan, Anadolu’yla savaşan ve bununla yurt dışına çıktığında ödül bekleyen sisteme itirazımız var. Dört senedir bu meseleleri çözmeye çalıştık. Her türlü eleştiriye de açığız” dedi. TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ise şunları söyledi: “12 Punto ile proje aşamasındaki filmleri seçmek, güçlendirmek, fon bulmalarını sağlamak ve uluslararası dinamiklerle tanıştırmak amacındayız. 2019’da seçtiğimiz ilk filmler bu sene sahneye çıkmaya başladı. 12 Punto’nun yanında TRT Sinema olarak animasyon ve gişe filmlerine de destek vermeye başladık. Filmlerimiz bu senenin ilk altı ayında yaklaşık 5 milyon seyirciye ulaştı. Son bir yılda 200’den fazla festivale katılıp 125 ödül” aldık.

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