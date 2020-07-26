Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törende pandemi sürecinde gösterdikleri katkı ve desteklerden dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TGRT Haber TV ödüllendirildi. İHA’da muhabir İrfan Çalışkan ve kameraman Emre Yüzgüldü, TGRT Haber TV’de ise kameraman Aziz Turan ve Mehmet Tiren ödül aldı. Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı “İlk günlerde vatandaşların hakkında çok az bilgiye sahip olduğu koronavirüs salgınında en büyük sorumluluk medya kurumları ve iletişim araçlarına düştü. Sosyal medya platformlarında koronavirüs ile ilgili asılsız birçok görsel ve paylaşımın yapıldığı dönemde basın mensubu arkadaşlarımız kamuoyunu doğru bilgilendirmişlerdir” dedi.