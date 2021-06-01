Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazartesiden perşembeye saat 10.00'da ekranda olacak program ilk gününde seyirciden tam not aldı. İlk programın konukları onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, müzik yapımcısı Erol Köse ve gazeteci Sevda Türküsev'in sorularını cevapladı. Başta Covid-19 olmak üzere sağlık konusunda bilinmeyenleri aydınlığa kavuşturdular.

TGRT Haber bir hayatı daha kurtardı TGRT Haber’in ezber bozan programı Benim Hikâyem, yine izleyenleri ekrana bağladı. Kaybolan hayatları topluma kazandırmak için örnek bir televizyonculuk başarısı sergileyen TGRT Haber, Çiğdem Tunç ile Murat Parasayar’ın sunduğu programda geçtiğimiz hafta sinema emekçisi Ziya Çirkin’in içler acısı hâlini ekranlara taşıdı.

TGRT Haber Deniz Akbulut’a sahip çıktı Oyuncu Deniz Akbulut, hayatını ‘Benim Hikâyem’de anlattı. Oyuncunun dram dolu hayatı, seyredenleri zaman zaman ağlattı