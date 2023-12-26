Masterchef 2. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Masterchef ikinci ceketi kim aldı, hangi yarışmacı kazandı?

26 Aralık 2023 21:49 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 21:57

Masterchef 2. ceketi kim aldı? Masterchef’te bu akşam bir yarışmacı 2. ceketi alıyor. Peki, 2. ceketi kim giydi? İşte yanıtı!

MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM ALDI?

Masterchef’te bu hafta içi 5 gün boyunca her akşam bir yarışmacı final için şef ceketi giymeye hak kazanacak. Bu akşam Masterchef’te 2. ceketi kim kazandı, kim giydi merak ediliyor. Masterchef’te son 7’ye kalan yani 2. ceketi giymeye hak kazanabilecek yarışmacıların isimleri şu şekildedir:

Hasan Biltekin

Kıvanç Karadeniz

Barbaros Yoloğlu

Sergen Özen

Esra Tokelli

Eren Kaşıkçı

Masterchef'te bu akşam 2. ceketi kazanan isim belli olacak. Henüz jüri oylamaları ve yarışma devam ediyor. 2. ceketi kazanan isim belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM ALDI?

Masterchef’te ilk ceketi kazanan isim 50 puan toplayan Tahsin oldu.

2 tur süren yarışmanın sonunda yarışmacıların aldıkları puanlar şu şekildeydi:

Eren: 47

Hasan: 45

Barbaros: 42,5

Sergen: 45

Esra: 33

Kıvanç: 38,5

Tahsin: 50

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLER?

Masterchef Türkiye’de jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yapmaktadır.

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.