Çihar Bakır (Dört Bekir) Beldesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samani Hükümdarı İsmail Bey, İslamiyeti öğretsin diye Yemen’den dört Evladı- Resûl (seyyid) getiriyor, Buhara’ya yerleştiriyorlar...
Said Eken
Bunlar bir dergâh kuruyor, zahirî ve bâtıni ilimlerde mütehassıs âlimler yetiştiriyorlar. Bu dört seyyidin adları (Ebû Bekir Said, Ebû Bekr Muhammed ibn Fazl, Ebû Bekir Muhammed Hamid, Ebû Bekr Ahmed) olduğundan bu beldeye Çihâr (dört) Bekir denilmiştir.
11.05.2021 - 05:58
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